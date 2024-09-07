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Spor yazarlarından Galler - Türkiye maçı yorumları

Son dakika spor haberi: Spor yazarları, A Milli Futbol Takım'ımızın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler karşısındaki performansını yorumladı. İşte Galler'le deplasmanda 0-0 berabere kalan Milli Takım'ımız için söyledikleri... (A Milli Takım spor haberi)

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 09:11
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Spor yazarlarından Galler - Türkiye maçı yorumları

GÜRCAN BİLGİÇ: BAKSINLAR AYNAYA!

Dakikalar ilerledikçe oyun aklının ne kadar eksik olduğunu görmeye başladık. Genç ve umut veren oyunculardan oluşan bir takımız ama bu özelliği yönetecek bir komutan gerekiyordu, yedek kulübesindeydi.

Spor yazarlarından Galler - Türkiye maçı yorumları

Hakan Çalhanoğlu'nun Milli Takımı nasıl sırtladığını, yönettiğini ve enerjisini ayarladığını çok net gördük. Evet; iyi futbolcularımız var ama onları oynatan, rol biçen asıl yönetmen yoktu sahada. Hakan'ın oyuna girmesiyle, Barış Alper'in kendini attırması aynı dakikalara yansıdı. Montella'nın hayal ettikleri, bir anda "Beraberlik iyi sonuç" kısırlığının içinde kayboldu gitti.

Spor yazarlarından Galler - Türkiye maçı yorumları

Gruptaki en önemli rakibimiz Galler. Ancak Avrupa Şampiyonası'nda finallerden birini hedefleyen bir grup için, rakibe bu kadar "Teslim" olmak en azından bizim için kabul edilebilir değil. Hiçbir hamle bizim elimizde değildi.

Spor yazarlarından Galler - Türkiye maçı yorumları

Rakibi seyredip, pozisyon aldık. Buradan çıkartacağımız sonuç, "Orkun'du, Arda'ydı, Barış Alper'di veya Kenan'dı" diyerek altı boş gururlanmalara girmemek.

Spor yazarlarından Galler - Türkiye maçı yorumları

Bu arkadaşlar da sadece takımın bir parçası olduklarını görüp, Çalhanoğlu'nun odasının önünden her geçişlerinde saygılarını belirtecekler. Çünkü şu an onları "Bir şey" yapan, bu performansları olamaz.

Spor yazarlarından Galler - Türkiye maçı yorumları

Sonuçta mücadele yorumları sıkıntılı bir hakemle, Çalhanoğlu olmadan geçen 60 dakikada, 10 kişi oynanmak zorunda kalan son 30 dakikayla, beraberlikle dönmek birdenbire başarı oldu. Santrforsuz oyuna bir yerden başlamamız gerekiyordu, gelişmesi lazım.

Spor yazarlarından Galler - Türkiye maçı yorumları

HÜSEYİN ÖZKÖK – HAYAL KIRIKLIĞI

Portekiz maçı hariç EURO 2024'te başarılı bir turnuva geçiren A Milli Takım, Dünya Kupası'na gidiş bileti alınabilecek bir turnuva olan Uluslar Ligi'ne Galler deplasmanında başladı.
Teknik direktör Montella, son Hollanda maçına göre aynı diziliş ama dört değişiklik ile maça başladı.
Barış'ın yine tek forvet olarak yer aldığı 11'imiz ilk yarı boyunca ev sahibi takımın baskısı altında oynadı ve bu baskıyı kırıp bir türlü karşı kaleye gidemedi.

Spor yazarlarından Galler - Türkiye maçı yorumları

İlk devredeki tek "pozisyoncuk" ise rakibin kaptırdığı topu Barış Alper'in Arda'ya aktarması sonrasında elde ettik ama Arda'nın şutunu savunma blokladı ve tehlikeyi önledi.
% 70 oranında Galler lehine olan topla oynama istatistiği ilk yarının adeta özeti oldu. Avrupa Şampiyonası'ndan eser yoktu.

Spor yazarlarından Galler - Türkiye maçı yorumları

İkinci yarıya biraz daha derli toplu başladık ve top daha çok bizde kalmaya başladı.
46'da ilk kornerimizi kazandık.
Hemen ardından güzel bir organize atakta Arda'nın soldan ortasına Barış yeterince iyi bir kafa vuramadı ve gol kaçtı.

Spor yazarlarından Galler - Türkiye maçı yorumları

Bu atak sonrasında da kaleci baskı yiyip hata yapınca bir pozisyon daha doğdu ama onu da değerlendiremedik.
Takımımızın ikinci yarının başındaki baskılı oyunu sonrasında etkisini kaybetti. Barış Alper kırmızı kart görünce yine mahkum bir oyun oynamaya başladık.

Spor yazarlarından Galler - Türkiye maçı yorumları

Yapılan değişiklikler de pek işe yaramadı.
Neyse ki Gallerli oyuncular becerikli değillerdi ve girdikleri pozisyonları harcadılar.
Sahadan beraberlikle çıkmamız ciddi anlamda şanstı.
Milliler EURO 2024'ün uzağında bir performansla hayal kırıklığı yarattılar.
İzlanda maçında çok daha iyi olmalılar.

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