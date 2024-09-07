Spor yazarlarından Galler - Türkiye maçı yorumları
Son dakika spor haberi: Spor yazarları, A Milli Futbol Takım'ımızın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler karşısındaki performansını yorumladı. İşte Galler'le deplasmanda 0-0 berabere kalan Milli Takım'ımız için söyledikleri... (A Milli Takım spor haberi)
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Rakibi seyredip, pozisyon aldık. Buradan çıkartacağımız sonuç, "Orkun'du, Arda'ydı, Barış Alper'di veya Kenan'dı" diyerek altı boş gururlanmalara girmemek.
Bu arkadaşlar da sadece takımın bir parçası olduklarını görüp, Çalhanoğlu'nun odasının önünden her geçişlerinde saygılarını belirtecekler. Çünkü şu an onları "Bir şey" yapan, bu performansları olamaz.
Sonuçta mücadele yorumları sıkıntılı bir hakemle, Çalhanoğlu olmadan geçen 60 dakikada, 10 kişi oynanmak zorunda kalan son 30 dakikayla, beraberlikle dönmek birdenbire başarı oldu. Santrforsuz oyuna bir yerden başlamamız gerekiyordu, gelişmesi lazım.
HÜSEYİN ÖZKÖK – HAYAL KIRIKLIĞI
Portekiz maçı hariç EURO 2024'te başarılı bir turnuva geçiren A Milli Takım, Dünya Kupası'na gidiş bileti alınabilecek bir turnuva olan Uluslar Ligi'ne Galler deplasmanında başladı.
Teknik direktör Montella, son Hollanda maçına göre aynı diziliş ama dört değişiklik ile maça başladı.
Barış'ın yine tek forvet olarak yer aldığı 11'imiz ilk yarı boyunca ev sahibi takımın baskısı altında oynadı ve bu baskıyı kırıp bir türlü karşı kaleye gidemedi.
İlk devredeki tek "pozisyoncuk" ise rakibin kaptırdığı topu Barış Alper'in Arda'ya aktarması sonrasında elde ettik ama Arda'nın şutunu savunma blokladı ve tehlikeyi önledi.
% 70 oranında Galler lehine olan topla oynama istatistiği ilk yarının adeta özeti oldu. Avrupa Şampiyonası'ndan eser yoktu.
İkinci yarıya biraz daha derli toplu başladık ve top daha çok bizde kalmaya başladı.
46'da ilk kornerimizi kazandık.
Hemen ardından güzel bir organize atakta Arda'nın soldan ortasına Barış yeterince iyi bir kafa vuramadı ve gol kaçtı.
Bu atak sonrasında da kaleci baskı yiyip hata yapınca bir pozisyon daha doğdu ama onu da değerlendiremedik.
Takımımızın ikinci yarının başındaki baskılı oyunu sonrasında etkisini kaybetti. Barış Alper kırmızı kart görünce yine mahkum bir oyun oynamaya başladık.
Yapılan değişiklikler de pek işe yaramadı.
Neyse ki Gallerli oyuncular becerikli değillerdi ve girdikleri pozisyonları harcadılar.
Sahadan beraberlikle çıkmamız ciddi anlamda şanstı.
Milliler EURO 2024'ün uzağında bir performansla hayal kırıklığı yarattılar.
İzlanda maçında çok daha iyi olmalılar.
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