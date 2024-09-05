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A Milli Futbol Takımı Galler'e ulaştı!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Cardiff'e ulaştı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 21:05
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A Milli Futbol Takımı Galler'e ulaştı!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Cardiff'e ulaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Galler'in başkenti Cardiff'teki havalimanına indi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, az sayıda Türk taraftar da karşıladı. Milli takım kafilesi, havalimanında kendilerini bekleyen otobüsle kalacaklara otele gitti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Çağlar Söyüncü, bu akşam TSİ 22.00'de karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Galler'de maç öncesi antrenman yapmayacak milli takım, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda basın toplantısı öncesinde yürüyüş gerçekleştirecek.

Galler-Türkiye karşılaşması, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

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