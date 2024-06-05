Haberler A Milli Futbol Takımı TFF'den Ozan Kabak açıklaması!

TFF'den Ozan Kabak açıklaması!

TFF, Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 13:50 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 13:55
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TFF'den Ozan Kabak açıklaması!

A Milli Takımımızın, İtalya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak konusunda TFF'den açıklama geldi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

İtalya - Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen millî futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz.

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