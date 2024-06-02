Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella'dan Ümit Milli Takım'a ziyaret!

Vincenzo Montella'dan Ümit Milli Takım'a ziyaret!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul'da İskoçya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Ümit Milli Takımı'nın antrenmanını ziyaret etti. | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 12:17
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Vincenzo Montella'dan Ümit Milli Takım'a ziyaret!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın İstanbul'da İskoçya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Ümit Milli Takımı'nın antrenmanını ziyaret etti.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Millî Takım teknik ekibindeki yardımcılarıyla birlikte idmana gelen İtalyan çalıştırıcı, Ümit Millî Takım Teknik Direktörü Levent Sürme ile bir süre görüştükten sonra, oyunculara hitaben kısa bir konuşma yaptı.

A Milli Takım ile Ümit Milli Takım arasındaki bağlantının önemini vurgulayan Vincenzo Montella, kısa süre sonra her iki takımın İtalya ve Polonya'da ortak kamp yapacağını ve karşılıklı iki antrenman maçının oynanacağını vurguladı. Montella, yaptığı konuşmada "Levent Hoca ile sürekli istişare halindeyiz ve sizleri devamlı olarak takip ediyoruz. Şu anda A Milli Takım'dan önceki son noktadasınız. Bu fırsatın bilincinde olun. A Milli Takım'a yükselmeniz sizlerin çalışkanlığına ve hocalarınızı dinlemenize bağlı. İtalya'da tekrar görüşmeden önce sizlere İskoçya karşısında başarılar diliyorum" diye konuştu.

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