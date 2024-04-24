İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı!
A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) Portekiz, Çekya ve Gürcistan'la karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların bu gruptan çıkma oranı ise belli oldu. İşte detaylar...
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Ay-yıldızlılar, gruptaki 2. maçında ise turnuvanın favorileri arasında gösterilen Portekiz ile karşı karşıya gelecek. 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Bizim Çocuklar grubun son maçını ise Çekya karşısında 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de oynayacak. Grup fikstürü bu şekilde olurken, A Milli Takım'ın EURO 2024'te gruptan çıkma oranı açıklandı.
F Grubu'nda Gürcistan, 13.30'luk oranıyla gruptan lider çıkmasına en az şans tanınan takım oldu.
Çekya ise 5.70 oran ile Gürcistan'dan sonra lider gruptan çıkmasına en az şans tanınan takım.
Türkiye'nin EURO 2024'te F Grubu'ndan lider çıkmasına ise 4.18 oran verildi. Lider olarak favori gösterilen Portekiz'in oranı ise 1.30.
6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsünün adını son 16'ya yazdıracak turnuvada, Portekiz ve Türkiye, F Grubu'nun ilk iki sırasını alacak takımlar olarak favori gösterildi.
Portekiz ve Türkiye'nin grubu ilk 2 sırada bitirmesine 1.92 oran verildi.
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