İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı!

Çekya ise 5.70 oran ile Gürcistan'dan sonra lider gruptan çıkmasına en az şans tanınan takım.

Türkiye'nin EURO 2024'te F Grubu'ndan lider çıkmasına ise 4.18 oran verildi. Lider olarak favori gösterilen Portekiz'in oranı ise 1.30.