Haberler A Milli Futbol Takımı İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı!

İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı!

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) Portekiz, Çekya ve Gürcistan'la karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların bu gruptan çıkma oranı ise belli oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 18:30
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İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı!

A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele edecek.

İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı!

Ay-yıldızlı ekip grupta Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı!

A Milli Takım, gruptaki ilk maçını 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da Gürcistan'a karşı oynayacak.

İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı!

Ay-yıldızlılar, gruptaki 2. maçında ise turnuvanın favorileri arasında gösterilen Portekiz ile karşı karşıya gelecek. 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı!

Bizim Çocuklar grubun son maçını ise Çekya karşısında 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de oynayacak. Grup fikstürü bu şekilde olurken, A Milli Takım'ın EURO 2024'te gruptan çıkma oranı açıklandı.

İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı!

F Grubu'nda Gürcistan, 13.30'luk oranıyla gruptan lider çıkmasına en az şans tanınan takım oldu.

İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı!

Çekya ise 5.70 oran ile Gürcistan'dan sonra lider gruptan çıkmasına en az şans tanınan takım.

İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı!

Türkiye'nin EURO 2024'te F Grubu'ndan lider çıkmasına ise 4.18 oran verildi. Lider olarak favori gösterilen Portekiz'in oranı ise 1.30.

İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı!

6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsünün adını son 16'ya yazdıracak turnuvada, Portekiz ve Türkiye, F Grubu'nun ilk iki sırasını alacak takımlar olarak favori gösterildi.

İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı!

Portekiz ve Türkiye'nin grubu ilk 2 sırada bitirmesine 1.92 oran verildi.

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