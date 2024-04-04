Haberler A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye...

FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye...

Son dakika spor haberleri... FIFA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 40. sırada yer aldı. Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 4. basamaktan 3. sıraya çıktı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 12:06
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FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye...

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, geçen ay oynadığı 2 hazırlık maçını kaybederek 1495 puanla 5 basamak geriledi ve 40. sıraya yerleşti.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7.'likten 6. sıraya yükselirken Çekya, 40. sıradan 36.'lığa, Gürcistan ise 2 sıra yükselerek 75. basamağa çıktı.

Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 4. basamaktan 3. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Haziran 2024'te açıklanacak.

SIRALAMADA İLK 10'DAKİ ÜLKELER ŞÖYLE:

Sıra Takım Puan Sıralama Değişimi
1 Arjantin 1858 -
2 Fransa 1840 -
3 Belçika 1795 +1
4 İngiltere 1794 -1
5 Brezilya 1788 -
6 Portekiz 1748 +1
7 Hollanda 1742 -1
8 İspanya 1727 -
9 İtalya 1724 -
10 Hırvatistan 1721 -

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