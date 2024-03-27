Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket
Son dakika spor haberi: EURO 2024 hazırlıklarına devam eden A Milli Takımımız, özel maçta Avusturya ile kozlarını paylaştı. Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Dikkat çeken bir hareket yapan genç yetenek, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 10:18 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 10:20
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Montella, Macaristan maçı ve Avusturya karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında bütün oyuncuları görmek istediğini ve rotasyon yapabileceğinin sinyallerini vermişti.
Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma hattını Mert Müldür, Merih Demiral, Kaan Ayhan ve Cenk Özkacar'dan oluşturdu.
Orta alanda Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu'nu görevlendiren tecrübeli teknik adam; sağ kanatta İrfan Can Kahveci, on numarada Arda Güler, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nu 11'de sahaya sürdü. Montella'nın ileri uçtaki tercihi ise Kenan Yıldız oldu.
TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Öte yandan karşılaşmayı çok sayıda Türk taraftar da takip etti. Viyana'da yaşayan vatandaşların yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen Türk taraftar milli takımı yalnız bırakmadı.
Türk taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün yanı sıra Avusturya taraftarlarının da bulunduğu tribünlerde maçı takip etti.
ARDA GÜLER 8 MAÇ SONRA 11'DE
Türk futbolunun son dönemlerde yetiştirdiği önemli yetenekler arasında yer alan Arda Güler, 8 maçlık aranın ardından ilk 11'de görev yaptı.
Son olarak elemelerdeki Letonya maçına 11'de başlayan genç yetenek; Galler maçında oyuna sonradan dahil olmuş, sonrasında ise sakatlığı nedeniyle milli takımdan uzak kalmıştı.
Macaristan karşılaşmasında da oyuna sonradan giren Arda Güler, Avusturya maçına 11'de başladı. Daha önce Letonya karşılaşmasında milli takım formasıyla ilk kez 11'de görev alan Arda Güler, Avusturya karşısında ilk 11'de görev yapma sevincini ikinci kez yaşamış oldu.
ARDA'DAN MAÇA DAMGA VURAN HAREKET
Maçta dakikalar 66'yı gösterirken Cenk Özkaçar, sol kanattan ceza sahasına yerden sert bir orta gönderdi.
Top savunma müdahale etti ve dönen topta Barış Alper Yılmaz vücudunu kullanarak meşin yuvarlağın Arda Güler'de kalmasını sağladı.
Rakip kaleye sırtı dönük olan yıldız futbolcu öne topu düzeltti ve ardından rövaşta vuruşu gerçekleştirdi.
Alçaktan köşeye giden topu Avusturya kalecisi Schlager, son anda kurtardı.
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