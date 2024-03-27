Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket

Montella, Macaristan maçı ve Avusturya karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında bütün oyuncuları görmek istediğini ve rotasyon yapabileceğinin sinyallerini vermişti.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma hattını Mert Müldür, Merih Demiral, Kaan Ayhan ve Cenk Özkacar'dan oluşturdu.