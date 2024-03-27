Haberler A Milli Futbol Takımı Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket

Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket

Son dakika spor haberi: EURO 2024 hazırlıklarına devam eden A Milli Takımımız, özel maçta Avusturya ile kozlarını paylaştı. Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Dikkat çeken bir hareket yapan genç yetenek, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 10:18 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 10:20
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Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu.

Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket

Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella, Macaristan ile oynanan hazırlık maçının 11'inde 9 değişiklik yaparak Avusturya karşısına çıktı.

Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket

İtalyan teknik adam, Macaristan karşılaşmasında da 11'de görev yapan Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız haricinde tüm kadroyu değiştirdi.

Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket

Montella, Macaristan maçı ve Avusturya karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında bütün oyuncuları görmek istediğini ve rotasyon yapabileceğinin sinyallerini vermişti.

Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma hattını Mert Müldür, Merih Demiral, Kaan Ayhan ve Cenk Özkacar'dan oluşturdu.

Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket

Orta alanda Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu'nu görevlendiren tecrübeli teknik adam; sağ kanatta İrfan Can Kahveci, on numarada Arda Güler, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nu 11'de sahaya sürdü. Montella'nın ileri uçtaki tercihi ise Kenan Yıldız oldu.

Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket

TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Öte yandan karşılaşmayı çok sayıda Türk taraftar da takip etti. Viyana'da yaşayan vatandaşların yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen Türk taraftar milli takımı yalnız bırakmadı.

Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket

Türk taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün yanı sıra Avusturya taraftarlarının da bulunduğu tribünlerde maçı takip etti.

Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket

ARDA GÜLER 8 MAÇ SONRA 11'DE
Türk futbolunun son dönemlerde yetiştirdiği önemli yetenekler arasında yer alan Arda Güler, 8 maçlık aranın ardından ilk 11'de görev yaptı.

Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket

Son olarak elemelerdeki Letonya maçına 11'de başlayan genç yetenek; Galler maçında oyuna sonradan dahil olmuş, sonrasında ise sakatlığı nedeniyle milli takımdan uzak kalmıştı.

Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket

Macaristan karşılaşmasında da oyuna sonradan giren Arda Güler, Avusturya maçına 11'de başladı. Daha önce Letonya karşılaşmasında milli takım formasıyla ilk kez 11'de görev alan Arda Güler, Avusturya karşısında ilk 11'de görev yapma sevincini ikinci kez yaşamış oldu.

Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket

ARDA'DAN MAÇA DAMGA VURAN HAREKET
Maçta dakikalar 66'yı gösterirken Cenk Özkaçar, sol kanattan ceza sahasına yerden sert bir orta gönderdi.

Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket

Top savunma müdahale etti ve dönen topta Barış Alper Yılmaz vücudunu kullanarak meşin yuvarlağın Arda Güler'de kalmasını sağladı.

Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket

Rakip kaleye sırtı dönük olan yıldız futbolcu öne topu düzeltti ve ardından rövaşta vuruşu gerçekleştirdi.

Yok artık Arda Güler! Milli maçta dikkat çeken hareket

Alçaktan köşeye giden topu Avusturya kalecisi Schlager, son anda kurtardı.

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