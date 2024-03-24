Avusturya'ya farklı 11

Stefan Kuntz'un ardından milli takımın başına geçen Vincenzo Montella, üst üste aldığı üç galibiyetin ardından Galler ile oynadığı mücadeleden beraberlikle ayrılmıştı. Önceki gün ise hazırlık karşılaşmasında Macaristan'a karşı A Milli Takım'la ilk mağlubiyetini alan Montella, karşılaşmanın ardından sergilenen futboldan memnun olduğunu dile getirmişti. İtalyan hoca, ikinci hazırlık maçında ise; salı günü Avusturya'yla karşılaşacak.

Montella, Avusturya karşısına ise Macaristan maçından farklı bir 11'le çıkacak. Her oyuncusunu EURO 2024 öncesinde görmek isteyen 49 yaşındaki İtalyan teknik adam, kadrodaki bütün futbolculara şans vermek istiyor. Macaristan karşısında şans bulamayan, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci ve Abdülkadir Ömür'ün 11'de olması beklenirken, kaleci Okan Kocuk da ilk kez A Milli formayı giyecek.