Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy açıklaması!

A Milli Takım'ın, Macaristan ile yapacağı hazırlık maçı öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ile Zeki Çelik basın toplantısında konuştu

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Çok iyi çalıştığımız bir süreçten geliyoruz ve önümüzde iki önemli hazırlık maçı var. Macaristan son 20 maçında 3 kez yenilmiş, Wembley'de İngiltere'yi yenmiş, Almanya'yı yenmiş bir takım. Yarın biz sonuca değil gelişimimize bakacağız."

Bütün kararlarımı taktiksel veriyorum, formaların rengine göre karar vermiyorum.

SEMİH KILIÇSOY NEDEN ÜMİT MİLLİ TAKIM'A GİTTİ?

Semih bizim çok sevdiğimiz bir futbolcu ama bir yılı tamamlamamış bir oyuncu. Ümit Milli Takım da bizim takımımız, başkasının değil. Çok önemli bir maç oynayacaklar. Çocukları çağırdığımızda çok mutlulardı. Tarihte ilk kez EURO elemelerini 1. sırada tamamladıysak bu çocukların sayesinde oldu bu. Sadece şunu söylemek istiyorum, genç futbolcularımızı çok fazla strese sokmadığımız bir ortam hazırlamalıyız. Onlar bizim futbolcularımız. Beşiktaş taraftarı çok rahat olmalı, ellerinde pırıl pırıl bir oyuncu var. Ben formaların rengine göre karar vermiyorum, içleri rahat olsun. Kararları kendim veriyorum. Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gitmesi olumlu karşılanmalı bence, burada az oynayacağına orada daha fazla oynamasını istedim.

Macaristan'ın teknik direktörü Rossi'yi tanıyorum, birkaç yıl önce tanışmıştık ve arkadaşlığımız devam etti. Bizim için iyi bir test olacak. Gelişimimiz için çok önemli bir maç olacak.

Macaristan taktiksel olarak çok gelişmiş bir takım. Uzun zamandır aynı hocayla çalışıyorlar. Hem hücumda hem de savunmada farklılık gösterebiliyorlar.

Yanılmıyorsam Avrupa Şampiyonası'nda 5 İtalyan hoca olacak, Macaristan'ın da İtalyan bir teknik adama sahip olması benim için de bir antrenman olacak. Bizim hedefimiz gösterdiğimiz duruşla ülkemizdeki herkesi mutlu etmek."

"Her akşam uyumaya gittiğimde hayaller kuruyorum.

İŞTE ZEKİ ÇELİK'İN SÖZLERİ:

"4 aydır milli maç oynamadık. Bütün arkadaşlarım buraya gelmekten çok keyif alıyor. Umarım güzel şeyle yaparız. Herkes birbirini özlüyor. Ben buraya gelmekten çok keyif alıyorum, ortam çok iyi. Antrenmanlarda herkes EURO 2024 için bu kadroda olmak için mücadele ediyor. Macaristan çok coşkulu bir takım ama biz de son maçlarda umut vadeden bir hava çizdik."

"De Rossi geldiğinden beri daha mutluyum, daha fazla oynamaya başladım. EURO 2024'te oynamak benim için çok önemli, umarım daha fazla oynayıp buraya daha mutlu gelirim."

"Macaristan coşkulu ve sert oynayan bir takım. Kolay kolay mağlup olmuyorlar, uzun süredir aynı hocayla çalışıyorlar. Bizim için iyi bir prova olacak. Macaristan'ın oyunun stili biraz benziyor Çekya'ya ama her takımın kendine has bir oyun anlayışı var. Avrupa Şampiyonası'nda ortam farklı, gruptan çıkmayı hedefleyeceğiz. Son iki turnuvada iyi sonuçlar almadık, ilk hedefimiz gruptan çıkmak."