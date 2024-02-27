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EURO 2024 hazırlığı!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun çeşitli departmanlarında görev yapan profesyonellerden oluşan bir heyet, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi A Milli Takım'ın Almanya'da merkez kamp yeri olarak kullanacağı Sporthotel Fuchsbahtal'da iki gün süren incelemelerde bulundu. Görüşmelerde Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da yer aldı.
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