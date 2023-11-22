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Ömer Üründül Galler - Türkiye maçını yorumladı!

Son dakika spor haberleri... EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Takım, Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak grubunu lider bitirdi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de maçı değerlendirirken teknik direktör Montella'ya ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 07:36
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Ömer Üründül Galler - Türkiye maçını yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - MONTELLA HATALARINI DÜZELTTİ

Milli takımımız ilk yarıda sergilediği çok olumsuz futbola rağmen Cardiff'ten beraberlikle dönerek gruptan lider olarak çıkmayı başardı.

Ömer Üründül Galler - Türkiye maçını yorumladı!

Maç başından devre sonuna kadar bizim Almanya'ya uyguladığımız agresif ve etkili takım presini Galler bize uyguladı. Çok erken skor dezavantajına düştük.

Ömer Üründül Galler - Türkiye maçını yorumladı!

Ardından sürekli pas hatalarıyla rakibe pozisyon üretmesi için kolay alanlar bıraktık. Bu yarının tek farklı skor dezavantajıyla bitmesi şansımızdı.

Ömer Üründül Galler - Türkiye maçını yorumladı!

Montella'nın takım tertibi yanlıştı. Doğru hamlelerle hatalarını düzeltti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü aldık. Rakip de ilk yarının aksine oyunu geride kabul edip kontra bekliyordu.

Ömer Üründül Galler - Türkiye maçını yorumladı!

Baskımızla net bir pozisyon bulamadığımız gibi geçiş oyunlarında da kalemizde 2-3 tehlike yaşadık. Bu arada bir penaltı golüyle beraberliği kurtardık.

Ömer Üründül Galler - Türkiye maçını yorumladı!

Gelelim Montella'nın hatalarına… Daha çok sol beke alışmış Ferdi'nin yerini, Cenk'i oynatmak için bozmamalıydı. Arkadaşlarıyla çok az oynamış Abdülkadir tercihi yanlıştı.

Ömer Üründül Galler - Türkiye maçını yorumladı!

İlk 11 olarak düşünülmese de Almanya maçındaki performansıyla Kenan yedek kalmamalıydı. Eğer Ozan ve Çağlar kadrodaysa, ikisinden biri mutlaka görev almalıydı.

Ömer Üründül Galler - Türkiye maçını yorumladı!

Montella gerekli dersi çıkarmıştır. Zaten değişikliklerinden de belliydi. Kendisini grup birincisi olarak bizi EURO 2024'e taşıdığı için kutluyorum.

Ömer Üründül Galler - Türkiye maçını yorumladı!

Kenan'a yapılan penaltıyı hakem çok iyi süzdü ama dürüst davranmak gerekirse ilk yarıda da Galler lehine çok net penaltıyı es geçti.

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