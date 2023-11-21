A Milli Takım'da Samet Akaydin: Avrupa Şampiyonası'nda daha iyisini yapacağız

A Milli Futbol Takımı deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalarak EURO 2024'e lider gitmeyi garantiledi.

Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Samet Akaydin karşılaşma sonrası konuştu.

Samet Akaydin, "Çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa lider olarak gidiyoruz. Almanya gibi bir maçtan buraya gelmek zorlu oldu. İyi bir karakter koyduk. Çok istedik lider gitmeyi. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda daha iyisini yapacağız" dedi.

Fenerbahçe ve Milli Takım'daki oyun farkını değerlendiren Samet Akaydin, "Hocamın oyun sistemini biliyordum, daha yatkın oluyorum. Fenerbahçe'de de bunların üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Bana biraz sabrederlerse Fenerbahçe'de de güzel şeyler yapacağım" ifadelerini kullandı.