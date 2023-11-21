Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'da Samet Akaydin: Avrupa Şampiyonası'nda daha iyisini yapacağız

A Milli Takım'da Samet Akaydin: Avrupa Şampiyonası'nda daha iyisini yapacağız

A Milli Futbol Takımı deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalarak EURO 2024'e lider gitmeyi garantiledi. Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Samet Akaydin karşılaşma sonrası konuştu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 01:22 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 01:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Takım'da Samet Akaydin: Avrupa Şampiyonası'nda daha iyisini yapacağız

A Milli Futbol Takımı deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalarak EURO 2024'e lider gitmeyi garantiledi.

Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Samet Akaydin karşılaşma sonrası konuştu.

Samet Akaydin, "Çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa lider olarak gidiyoruz. Almanya gibi bir maçtan buraya gelmek zorlu oldu. İyi bir karakter koyduk. Çok istedik lider gitmeyi. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda daha iyisini yapacağız" dedi.

Fenerbahçe ve Milli Takım'daki oyun farkını değerlendiren Samet Akaydin, "Hocamın oyun sistemini biliyordum, daha yatkın oluyorum. Fenerbahçe'de de bunların üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Bana biraz sabrederlerse Fenerbahçe'de de güzel şeyler yapacağım" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika haberleri: İtalyanlar resmen duyurdu! Juventus Kenan Yıldız için kararını verdi: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş…
Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın açıklamasında bulundu
Büyükekşi: Hayalimizi gerçekleştirdik!
Bizim Çocuklar lider tamamladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmail Yüksek açıkladı! "Tek hedefimiz..."
EURO 2024'te torbalar belli oldu! İşte rakiplerimiz
Süper Loto çekildi! (21 Kasım)
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN 2023? | Kış lastiği hangi ayda takılır? Erken takılır mı?
🌛Ay Balık burcunda! Fantastik rüyalara hazır olun
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samet Akaydin: Daha iyisini yapacağız Samet Akaydin: Daha iyisini yapacağız 01:21
Beşiktaş Emlakjet Paris'i yıktı! Beşiktaş Emlakjet Paris'i yıktı! 01:21
İsmail Yüksek açıkladı! "Tek hedefimiz..." İsmail Yüksek açıkladı! "Tek hedefimiz..." 01:19
EURO 2024'te torbalar belli oldu! İşte rakiplerimiz EURO 2024'te torbalar belli oldu! İşte rakiplerimiz 01:17
Büyükekşi: Hayalimizi gerçekleştirdik! Büyükekşi: Hayalimizi gerçekleştirdik! 01:14
Vincenzo Montella: Burada olmak gurur meselesi Vincenzo Montella: Burada olmak gurur meselesi 01:08
Daha Eski
Bakan Bak'tan A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı Bakan Bak'tan A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı 01:03
İsrail galibiyetle kapattı! İsrail galibiyetle kapattı! 00:57
Belarus galibiyetle tamamladı! Belarus galibiyetle tamamladı! 00:55
Hollanda deplasmanda farklı kazandı! Hollanda deplasmanda farklı kazandı! 00:46
Bakasetas Yunanistan'a 1 puanı getirdi! Bakasetas Yunanistan'a 1 puanı getirdi! 00:42
Romanya lider bitirdi! Romanya lider bitirdi! 00:41