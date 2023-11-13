Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella: Hırvatistan ve Letonya maçından sonra Başkan Erdoğan beni aradı

Vincenzo Montella: Hırvatistan ve Letonya maçından sonra Başkan Erdoğan beni aradı

EURO 2024'e katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Letonya ve Hırvatistan maçlarının ardından kendisini aradığını söyleyen Montella, İtalyanlar'a Türkiye'yi anlattı. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 13:39
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Vincenzo Montella: Hırvatistan ve Letonya maçından sonra Başkan Erdoğan beni aradı

A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport'un hafta sonu eki Sportweek'e konuştu. İtalyan hoca, İstanbul'da ağırladığı gazeteciye yeni yaşamı hakkında açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella: Hırvatistan ve Letonya maçından sonra Başkan Erdoğan beni aradı

Montella, "İstanbul muhteşem bir şehir. Burada geçmişi hissediyor ama geleceği görüyorsunuz. Gelenekler ve modern dünya bir arada. 24 saat yaşayan bir şehir."

Vincenzo Montella: Hırvatistan ve Letonya maçından sonra Başkan Erdoğan beni aradı

"Şimdilik Riva tesislerinde kalıyorum. Bir taraftan da ev arıyorum. Çok tutkulu ve sıcak insanların ülkesindeyim. Türk Milli Takımı'nı çalıştırmak benim için büyük bir onur, aynı zamanda büyük bir sorumluluk." dedi.

Vincenzo Montella: Hırvatistan ve Letonya maçından sonra Başkan Erdoğan beni aradı

"Sabah uyandığımdan akşam uyuduğum ana kadar bu sorumluluğu hissediyorum. Burada futbol tutkusu inanılmaz.

Vincenzo Montella: Hırvatistan ve Letonya maçından sonra Başkan Erdoğan beni aradı

Beni sokakta durduruyorlar, öpüyorlar ve teşekkür ediyorlar. Bana böyle davranan bir millet için elimden geleni yapmak istiyorum."

Vincenzo Montella: Hırvatistan ve Letonya maçından sonra Başkan Erdoğan beni aradı

"BAŞKAN ERDOĞAN BENİ ARADI"
"TFF benden, önce EURO 2024, daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi. Bu takıma kazanan bir takım mantalitesi getireceğim. Hırvatistan maçından sonra başkan Erdoğan beni kutlamak için aradı."

Vincenzo Montella: Hırvatistan ve Letonya maçından sonra Başkan Erdoğan beni aradı

"Letonya maçından sonra da tekrar aradı ve teşekkür etti. Sadece buradan bile futbolun Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz."

Vincenzo Montella: Hırvatistan ve Letonya maçından sonra Başkan Erdoğan beni aradı

'HAYAT KİTAP GİBİDİR'
"Adana Demirspor lige yeni yükselmiş ve sezona iyi başlamamış bir takımdı. Hayat bir kitap gibidir. O kitaba yeni bölümler yazmanız lazım. Sayfaları çevirecek cesaretim vardı. Eğer son 2 yılı Türkiye'de geçirmeseydim bugün Türk Milli Takım teknik direktörü olamazdım. Benimle önce telefonda görüştüler sonra Milano'da Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt ile yüz yüze görüştüm ve hemen evet dedim."

Vincenzo Montella: Hırvatistan ve Letonya maçından sonra Başkan Erdoğan beni aradı

Vincenzo Montella göreve geldikten sonra A Milli Takımımız önce Hırvatistan'ı 1-0 ve daha sonra da Letonya'yı ise 4-0 mağlup ederek gruptan çıkma iddiasını devam ettirdi.

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