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Vincenzo Montella'dan Sacha Boey sözleri! A Milli Takım'a düşünüyor mu?

A Milli Takımımız, EURO 2024 elemelerinde Letonya ile kozlarını paylaşacak. Son olarak deplasmanda Hırvatistan'ı mağlup eden ay-yıldızlılar, gözünü Letonya'ya çevirdi. Konya'da oynanacak Letonya mücadele öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 16:16 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 16:54
Vincenzo Montella'dan Sacha Boey sözleri! A Milli Takım'a düşünüyor mu?

A Milli Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, EURO 2024 elemelerinde oynanacak Letonya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Montella basın toplantısına yıldız futbolcularımızdan Barış Alper Yılmaz ile birlikte çıktı.

Letonya maçının biraz daha fiziksel geçeceğini belirten Montella, "Çok sabırlı ve hızlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Montella, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey hakkında konuştu.

İşte o sözler...

VINCENZO MONTELLA: MAÇ ÖNCESİ OYUNCULARLA BİRE BİR KONUŞMAM LAZIM

"Bu değişim çok iyi bir değişim oldu evet ama 3 günde 1 maç oynanan bir dönemden geçiyor futbolcular. Oyuncularımın 3 günde 1 maç oynadığı ortada. Oyuncularla geri bildirim almak adına birebir konuşmam gerekiyor. Ona göre bir değerlendirme yapacağım. Çünkü, Letonya maçımız çok önemli."

"ÇOK HIZLI OYNAMALIYIZ"

Çok farklı bir maça çıkacağız. Rakibimiz de çok genç. Biraz daha fiziksel geçecek bir maç bizim için. Rakibimiz ilk maçta farklı yenildi. Sonraki maçlarda hep 1'er farkla yenildi ya da berabere kaldı. Çok sabırlı ve hızlı olmamız gereken bir maç.

"ZAMANI GELİNCE BAKARIZ"

Soru: "Sacha Boey'i milli takıma almayı düşünür müsünüz?"

"Ben hep gerçek olan şeyleri konuşurum. Çok iyi bir futbolcu ama FIFA kurallarını doğru biliyorsam, bir futbolcunun kimlik değiştirebilmesi için 5 sene gerekiyor. 2 senedir Türkiye'de. Zamanı gelince değerlendirme yaparız."

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"YUSUF İÇİN KARARIMIZI VERECEĞİZ"

Yusuf'u çok iyi tanırım ama 1 haftadır takımla antrenmana çıkamamıştı. Bugün antrenmana çıkacak ve kararımızı vereceğiz.

BARIŞ ALPER YILMAZ: MEVKİ BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL

"Zor bir maçtı. Önemli olan kazanmaktı. Ben gol attım ama sonuç olarak takım arkadaşlarımın oyunu çok önemliydi. Mevki çok önemli değil, hocam nerede şans veriyorsa orada takıma faydalı olmak istiyorum."

"GÜNDEMİMİZDE EURO 2024 VAR"

"Maç maç bakıyorum. Hocamın verdiği görev ve taktikle faydalı olmak istiyorum. Letonya'yı yenmek ve lider olarak devam etmek istiyoruz. Aramızda EURO 2024'ü konuşuyoruz. Çok büyük hedeflerimiz var. Oraya katılmak istiyoruz. Önceliğimiz, Letonya maçı. kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"KONYA HALKINI BEKLİYORUZ"

"Önemli olan Letonya maçı. Cenk ve Hakan ağabeyler kariyerli, tecrübeli ve bize sürekli deneyimlerini aktarıyorlar. Letonya maçını inşallah kazanacağız, Konya halkını da maça bekliyoruz."

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAM LAZIM"

"Transfer haberlerini görmek güzel ama yolun daha çok başındayım. Daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Eksikliklerimin üstesinden geleceğimi düşünüyorum."

"RONALDO'YU BEĞENEREK TAKİP EDİYORUM"

"Kariyerimde bir sürü iyi maçım var. Aralarından herhangi biri 'en iyi' diye aklımdan geçmiyor. Cristiano Ronaldo'yu çok seviyorum ve beğenerek takip ediyorum."

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