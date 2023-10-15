Geleceği inşa ediyoruz

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takım'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella'yı getirmeleriyle ilgili, "Yeni bir şeyler yapmak istiyoruz. Tekrar aynı hocaları getirseydik nasıl bir farklılık olacaktı." dedi. "Göreve gediğimizden beri bir duruşumuz var. Bu zamana kadar hep geçmişin devamı olmuş. Yenilikler yapılmamış ya da yapılmakta geç kalınmış" ifadesini kullanan başkan şöyle devam etti: Her konuda daha iyi nasıl olabilir diye çaba içindeyiz. Parçaları bütünleştirirseniz 9 yıl sonrasının temellerini atıyoruz. Sürdürülebilir başarı istiyoruz.

İTALYANLAR GELDİ

Büyükekş,, EURO 2032 ev sahipliği için de "İtalyanlar İstanbul'a gelerek EURO 2032 ortak adaylığı için bize teklifte bulundular. Biz İtalya ile her şeyi ortak bölüşüyoruz. 2026 yılına kadar herkesin hazırlıklarını bitirmesi gerekiyor. En iyi şekiled bu organizasyonu yaparız" dedi.

ARABİSTAN İMAJ İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Büyükekş,, G.Saray ile F.Bahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali için de "Süper Kupa maçı neden Suudi Arabistan'da oynanacak' diyorlar. Biz önce kulüplerimizle konuştuk, istiyoruz dediler. Şu anda Suudi Arabistan'da maç yapmak sadece ekonomik değil imaj olarak da çok değerli. Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'da düzenlememiz Türk futbolunun marka değeri için faydalı olacak" dedi.