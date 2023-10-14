EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU Türkiye kaçıncı sırada Milli Takım fikstürü

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Hırvatistan'a konuk oldu.
EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Hırvatistan'a konuk oldu.
Ay-Yıldızlılar, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu rakibini 1-0 yenerek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Millilere galibiyeti getiren golü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Milli Takımımız bu zaferle EURO 2024'e katılma yolunda büyük bir avantaj elde teti.
Türkiye, 15 Ekim Pazar günü oynayacağı Letonya maçını kazanırsa, EURO 2024'e katılmayı garantileyecek.
Kalan maçlarda Hırvatistan 2 galibiyet alsa, Galler 16 puana kadar ulaşsa dahi üçlü averajda önde kalan ülkeler Türkiye ve Galler olacak.
Galler, sonraki maçında kaybeder ve Milli Takım, Letonya'dan 1 puan alsa dahi yine EURO 2024 katılımına hak kazanacak.
İŞTE D GRUBU'NDAKİ GÜNCEL PUAN DURUMU
1- TÜRKİYE: 13 (6 MAÇ)
5- LETONYA: 3 (6 MAÇ)
TÜRKİYE'NİN BULUNDUĞU D GRUBU'NDA FİKSTÜR
15 Ekim: Türkiye - Letonya
15 Ekim: Galler - Hırvatistan
18 Kasım: Ermenistan - Galler
18 Kasım: Letonya - Hırvatistan
21 Kasım: Galler - Türkiye
21 Kasım: Hırvatistan - Ermenistan