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EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU Türkiye kaçıncı sırada Milli Takım fikstürü

Son dakika spor haberi: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024 Elemeleri) D Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Letonya ise sahasında konuk ettiği Ermenistan'ı 2-0 yenerek gruptaki ilk puanlarını aldı. Peki, Hırvatistan - Türkiye ve Letonya - Ermenistan maçları sonrası D Grubu'nda puan durumu nasıl oluştu? İşte A Milli Takımımızın da yer aldığı D Grubu'ndaki güncel puan durumu...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 20:16 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 20:19
EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU Türkiye kaçıncı sırada Milli Takım fikstürü

Milli Takımımız bu zaferle EURO 2024'e katılma yolunda büyük bir avantaj elde teti.

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU Türkiye kaçıncı sırada Milli Takım fikstürü

Türkiye, 15 Ekim Pazar günü oynayacağı Letonya maçını kazanırsa, EURO 2024'e katılmayı garantileyecek.

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU Türkiye kaçıncı sırada Milli Takım fikstürü

Kalan maçlarda Hırvatistan 2 galibiyet alsa, Galler 16 puana kadar ulaşsa dahi üçlü averajda önde kalan ülkeler Türkiye ve Galler olacak.

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU Türkiye kaçıncı sırada Milli Takım fikstürü

Galler, sonraki maçında kaybeder ve Milli Takım, Letonya'dan 1 puan alsa dahi yine EURO 2024 katılımına hak kazanacak.

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU Türkiye kaçıncı sırada Milli Takım fikstürü

İŞTE D GRUBU'NDAKİ GÜNCEL PUAN DURUMU

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU Türkiye kaçıncı sırada Milli Takım fikstürü

1- TÜRKİYE: 13 (6 MAÇ)

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU Türkiye kaçıncı sırada Milli Takım fikstürü

2- HIRVATİSTAN: 10 (5 MAÇ)

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU Türkiye kaçıncı sırada Milli Takım fikstürü

3- ERMENİSTAN: 7 (6 MAÇ)

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU Türkiye kaçıncı sırada Milli Takım fikstürü

4- GALLER: 7 (5 MAÇ)

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU Türkiye kaçıncı sırada Milli Takım fikstürü

5- LETONYA: 3 (6 MAÇ)

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU Türkiye kaçıncı sırada Milli Takım fikstürü

TÜRKİYE'NİN BULUNDUĞU D GRUBU'NDA FİKSTÜR

15 Ekim: Türkiye - Letonya
15 Ekim: Galler - Hırvatistan
18 Kasım: Ermenistan - Galler
18 Kasım: Letonya - Hırvatistan
21 Kasım: Galler - Türkiye
21 Kasım: Hırvatistan - Ermenistan

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