Son viraj Letonya

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında bugün Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan'ı deplasmanda yenip grupta liderliğe yükselen ay yıldızlılar, Letonya'yı mağlup ettiği takdirde gruptaki son maçlar öncesinde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksınız EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

ARNAVUT HAKEM

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Hırvatistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise yedinci maç gününü bay geçecek.

Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak. Ay yıldızlıların amacı işi son maça bırakmadan bitirmek.

620. sınavında

A Milli Futbol Takımı, Letonya mücadelesiyle tarihindeki 620. maçını oynayacak. Geride kalan 339'u resmi, 280'i özel olmak üzere toplamda 619 karşılaşmada 1'i hükmen olmak üzere 240 galibiyet aldık. Ay-yıldızlılar 233 mağlubiyet ve 146 kez de beraberlik yaşadı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 843 gol kaydederken, kalesinde ise 885 gole engel olamadı.

LETONYA İLE 10. RANDEVU

Milliler bugüne kadar Letonya ile 9 kez rakip oldu. Ay-yıldızlılar 3 galibiyet elde ederken, 1 kez de yenildi. 5 müsabaka ise berabere sona erdi. Türkiye 18, gol atıp 14 gol yedi.

10 GRUPTA İLK 2 SIRA

Grup aşaması, 16-21 Kasım'daki karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alanlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

MERİH'İN CEZASI BİTTİ

Milli Takım'da kart cezası sona eren Merih Demiral, bu mücadelede forma giyebilecek. Milli takımda sakatlığı süren Yusuf Sarı'nın bu maçta da forma giymesi beklenmiyor. Aday kadroda bulunan kaleci Doğan Alemdar ise Ümit Milli Takımın Letonya ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildiği için kamptan ayrıldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, İrfan, Kerem, Cenk

Letonya: Ozols, Dubla, Balodis, Daskevics, Emsis, Ikaunieks, Savalnieks, Jaunzems, Uldrisis, Saveljevs, Ciganiks