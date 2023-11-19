Almanya - Türkiye maçında sarı kart gören isim belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği hazırlık maçının son anlarında ilginç anlar yaşandı.

Maçın 90+1. dakikasında ay-yıldızlılarda yedek kulübesinden bir oyuncu sarı kart gördü. Ancak görüntülere yansıyan başında bere ve yüzünde boyunluk olan futbolcunun kimliği büyük merak konusu oldu

Sarı kartı gören oyuncunun kim olduğu maç bittikten sonra ortaya çıktı.

Söz konusu ismin Rıdvan Yılmaz olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görüntülerdeki gizemli kişinin kendisi olduğunu duyurdu.