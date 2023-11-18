Haberler A Milli Futbol Takımı Almanya - Türkiye CANLI İZLE | TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI CANLI

Almanya - Türkiye CANLI İZLE | TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI CANLI

EURO 2024 Elemeleri'nde muhteşem bir performans gösteren Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeledeyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetiyor. Almanya - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 22:30 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 22:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Almanya - Türkiye CANLI İZLE | TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI CANLI

EURO 2024 Elemeleri'nde muhteşem bir performans gösteren ve turnuvaya katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeledeyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetiyor.

Almanya - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

Almanya: Kevin Trapp, Henrichs, Hummels, Rüdiger, Raum, Kimmich, İlkay, Sane, Müller, Wirtz, Füllkrug.

Türkiye: Altay, Zeki, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız.

👉ALMANYA - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Almanya - Türkiye maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 22:45'te başladı. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

BİR SONRAKİ RAKİP GALLER!

A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ardından eleme grubundaki bir diğer maçına çıkacak.

Türkiye, liderlik şansını yitiren Galler ile oynayacak

DİĞER
Estetiksiz ünlü mü kaldı derken o çıktı! Meğer doğal güzellikmiş... "Asla yaptırmam" diyor çünkü...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Almanya dönüşü uçakta önemli açıklamalar
Montella net konuştu! "Liderlik için gideceğiz"
Hırvatistan'dan kritik galibiyet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Panzerler öne geçti! İşte o pozisyon
Montella net konuştu! "Liderlik için gideceğiz"
Taraftar gruplarından Filistin'e destek!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (18 Kasım)
KAAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ | Bu yıl kar yağacak mı? İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella net konuştu! "Liderlik için gideceğiz" Montella net konuştu! "Liderlik için gideceğiz" 22:11
Almanya - Türkiye | CANLI İZLE Almanya - Türkiye | CANLI İZLE 21:58
Hırvatistan'dan kritik galibiyet! Hırvatistan'dan kritik galibiyet! 21:55
Vecino'dan flaş Galatasaray itirafı! Vecino'dan flaş Galatasaray itirafı! 21:40
Hamit Altıntop'dan Stefan Kuntz itirafı! Hamit Altıntop'dan Stefan Kuntz itirafı! 21:38
Beşiktaş Emlakjet evinde güldü! Beşiktaş Emlakjet evinde güldü! 20:16
Daha Eski
Kopenhag'da Galatasaray endişesi! Kopenhag'da Galatasaray endişesi! 20:09
Letonya - Hırvatistan maçı CANLI Letonya - Hırvatistan maçı CANLI 19:51
İşte A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu! İşte A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu! 19:36
Genç milliler Belarus'u 3 golle geçti! Genç milliler Belarus'u 3 golle geçti! 19:22
TFF ve DFB dostluk yemeğinde buluştu! TFF ve DFB dostluk yemeğinde buluştu! 18:51
Fenerbahçe Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü! Fenerbahçe Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü! 18:36