Almanya - Türkiye CANLI İZLE | TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI CANLI

EURO 2024 Elemeleri'nde muhteşem bir performans gösteren ve turnuvaya katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeledeyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetiyor.

Almanya - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

Almanya: Kevin Trapp, Henrichs, Hummels, Rüdiger, Raum, Kimmich, İlkay, Sane, Müller, Wirtz, Füllkrug.

Türkiye: Altay, Zeki, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız.

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ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Almanya - Türkiye maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 22:45'te başladı. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

BİR SONRAKİ RAKİP GALLER!

A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ardından eleme grubundaki bir diğer maçına çıkacak.

Türkiye, liderlik şansını yitiren Galler ile oynayacak