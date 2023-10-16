Ömer Üründül'den Türkiye-Letonya maçı yorumu!

Direğin içinden çıkan top, Salih'in çizgiden çıkardığı kafa vuruşu, Uğurcan'ın mükemmel kurtarışı olmasa bizi yolumuzdan döndürebilirlerdi. Neyse ki Cenk'in golü ile her şey tozpembe oldu ve mükemmel bir finiş yaşadık. Gelelim maçın geneline...