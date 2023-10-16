Haberler A Milli Futbol Takımı Ömer Üründül'den Türkiye-Letonya maçı yorumu!

Ömer Üründül'den Türkiye-Letonya maçı yorumu!

Son dakika spor haberleri... EURO 2024 elemelerinde Letonya'yı sahasında ağırlayan A Milli Futbol Takımı, rakibini 4-0 yenerek organizasyona gitmeyi garantiledi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken milli oyuncuya ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 08:39
Ömer Üründül'den Türkiye-Letonya maçı yorumu!

ÖMER ÜRÜNDÜL - SON MAÇI BİLE BEKLEMEDEN GİDİYORUZ

Belki farklı galibiyetten sonra herkese yazımın girişi ilginç gelebilir.

Ömer Üründül'den Türkiye-Letonya maçı yorumu!

Ama bir gerçek var ki Avrupa'daki zayıf takımlardan biri olan Letonya, bize senelerdir büyük problemler çıkarıyor.

Ömer Üründül'den Türkiye-Letonya maçı yorumu!

Aslında dün de 2. yarıda Yunus'un mükemmel golünden sonra Cenk'in attığı 2. gole kadar inanılmaz bir kaos yaşadık.

Ömer Üründül'den Türkiye-Letonya maçı yorumu!

Direğin içinden çıkan top, Salih'in çizgiden çıkardığı kafa vuruşu, Uğurcan'ın mükemmel kurtarışı olmasa bizi yolumuzdan döndürebilirlerdi. Neyse ki Cenk'in golü ile her şey tozpembe oldu ve mükemmel bir finiş yaşadık. Gelelim maçın geneline...

Ömer Üründül'den Türkiye-Letonya maçı yorumu!

60 dakika tek kale oynadık. Kaçırdığımız fırsatlar, VAR'dan dönen golümüz var. Ama yine de pozisyon zenginliğimiz yok. Çünkü Letonya 10 kişiyle topun arkasına geçip alan daraltan savunma uyguluyor.

Ömer Üründül'den Türkiye-Letonya maçı yorumu!

Bizim ileri uç oyuncularımızın 3'ü de dribblingci kanat forvet. Bunlardan Barış Alper santrforda görevli. Tabii rakibin bu oyun anlayışı karşısında boş alan bulmak zorlaşıyor.

Ömer Üründül'den Türkiye-Letonya maçı yorumu!

Bunun yanı sıra Letonya geride pas yapmadığı için hücum pres ile top çalıp defansı dengesiz yakalama şansımız da kalmıyor.

Ömer Üründül'den Türkiye-Letonya maçı yorumu!

2 maçta da İsmail Yüksek'in performansı herkes tarafından takdir ediliyor. Ben büyük maç eksiği ile bu 2 maçta görev alan Samet Akaydın'ı kutlamak istiyorum. Takımı rahatlatan golün hazırlayıcısıydı.

Ömer Üründül'den Türkiye-Letonya maçı yorumu!

Cenk Tosun'un da bir an önce form tutup yerini alması gerekiyor. Sonuçta 25 dakika büyük sıkıntı yaşadığımız maçın sonunu iyi getirip Almanya vizesini aldık.

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