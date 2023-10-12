Haberler A Milli Futbol Takımı Hırvatistan 0 - 1 Türkiye (GENİŞ ÖZET İZLE)

Hırvatistan 0 - 1 Türkiye (GENİŞ ÖZET İZLE)

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçında A Milli Futbol Takımı'mız Opus Arena'da Hırvatistan'a konuk oldu. A Milli Takım Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada rakibini Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 yenerek D Grubu'nda liderliğe yükseldi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 23:31 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 00:05
Hırvatistan 0 - 1 Türkiye (GENİŞ ÖZET İZLE)

Avrupa Şampiyonası EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçında A Milli'ler Osjiek'te Opus Arena'da Hırvatistan ile karşılaştı.

Vincenzo Montella ile ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımı'mız, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek D Grubu'nda liderliğe yükseldi.

Grupta puanını 13 yapan Milli Takım, EURO 2024'e gitme yolunda önemli bir adım attı.

Maçta gollerimizi 30. dakikada Salih Özcan'ın defansın arkasına atttığı müthiş pası aynı şekilde değerlendirip Livakovic'in üstünden aşırtmayla ağlara gönderen Barış Alper Yılmaz kaydetti.

A Milli Takım puanını 13 yaparak D Grubu'nda liderliğe yükseldi.

Mücadeleye averaj farkıyla lider giren Hırvatistan ise 2. sıraya konumlandı.

VINCENZO MONTELLA İLE İLK GALİBİYET

Stefan Kuntz ayrılığı sonrası A Milli Futbol Takımı'nın başına geçirilen İtalyan Teknik Adam Vincenzo Montella çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

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