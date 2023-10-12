Hırvatistan 0 - 1 Türkiye (GENİŞ ÖZET İZLE)

Avrupa Şampiyonası EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçında A Milli'ler Osjiek'te Opus Arena'da Hırvatistan ile karşılaştı.
Vincenzo Montella ile ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımı'mız, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek D Grubu'nda liderliğe yükseldi.
Grupta puanını 13 yapan Milli Takım, EURO 2024'e gitme yolunda önemli bir adım attı.
Maçta gollerimizi 30. dakikada Salih Özcan'ın defansın arkasına atttığı müthiş pası aynı şekilde değerlendirip Livakovic'in üstünden aşırtmayla ağlara gönderen Barış Alper Yılmaz kaydetti.
A Milli Takım puanını 13 yaparak D Grubu'nda liderliğe yükseldi.
Mücadeleye averaj farkıyla lider giren Hırvatistan ise 2. sıraya konumlandı.
VINCENZO MONTELLA İLE İLK GALİBİYET
Stefan Kuntz ayrılığı sonrası A Milli Futbol Takımı'nın başına geçirilen İtalyan Teknik Adam Vincenzo Montella çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
İŞTE ZORLU MÜCADELEDEN POZİSYONLAR...
Barış Alper'le Hırvatistan kalesini erken yokladık... pic.twitter.com/pKgbZBmxyB— TRT Spor (@trtspor) October 12, 2023
Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya pozisyonda Livakovic'e takıldı... pic.twitter.com/fhIJsNtH2f— TRT Spor (@trtspor) October 12, 2023
🇹🇷⚽GOOOLLL!! BARIŞ ALPER YILMAZ! MİLLİ TAKIMDAKİ İLK GOLÜ! MÜKEMMEL PAS, MÜKEMMEL DÜŞÜNCE! HIRVATİSTAN KARŞISINDA ÖNDEYİZ... pic.twitter.com/RMaA3y08hq— TRT Spor (@trtspor) October 12, 2023
Barış Alper Yılmaz'la ikinci gole çok yaklaştık! pic.twitter.com/BDrwwiEGOn— TRT Spor (@trtspor) October 12, 2023
Hırvatistan gole çok yaklaştı... pic.twitter.com/SLIRbF9L9U— TRT Spor (@trtspor) October 12, 2023