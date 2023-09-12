Haberler A Milli Futbol Takımı Japonya - Türkiye maçı CANLI İZLE

Japonya - Türkiye maçı CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımı'mız ile Japonya, hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yönettiği müsabaka Belçika'nın Gent kentinde bulunan Cegeka Arena'da oynanıyor. Japonya Türkiye maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 15:15 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 15:20
Japonya - Türkiye maçı CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında Japonya ile kozlarını paylaşıyor. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki ay-yıldızlılar, Belçika'nın Cegeka Stadyumu'nda Japonya ile karşı karşıya geliyor. Japonya - Türkiye maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Japonya: Nakamura, Taniguchi, Doan, Furuhashi, Nakamura, Atsuki Ito, Tanka, Kubo, Hiroki Ito, Machida, Maikuma

Türkiye: Uğurcan, Çağlar, Ozan Kabak, Mert Müldür, Onur Bulut, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yusuf Sarı, Salih Uçan, İrfan Can Kahveci, Bertuğ Yıldırım

JAPONYA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Japonya - Türkiye hazırlık maçı 12 Eylül Salı günü saat 15.20'de TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

MİLLİLERDEN 100 YILDA 618 MÜSABAKA

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 618. müsabakaya çıkıyor. Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 338'i resmi, 279'u özel toplam 617 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Milli takım, 263'ü deplasmanda, 271'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 840 gol attı, kalesinde 881 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 616 karşılaşmanın 534'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

YUNANİSTAN'A KARŞI HÜKMEN GALİBİYET

Milliler, 617 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

KUNTZ İLE 20. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 20. maçını Japonya karşısında oynuyor.

Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 44 kez havalandırıp, kalesinde 22 gol gördü.

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