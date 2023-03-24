Kalede zorlu tercih

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'u, zor bir tercih bekliyor. Formunun zirvesindeki kalecilerin ortaya koyduğu futbol göz dolduruyor. Kuntz, Uğurcan, Mert ve Altay üçlüsünden birini tercih edecek. Alman teknik adamın henüz kararını vermediği bildirildi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'u, zor bir tercih bekliyor. Formunun zirvesindeki kalecilerin ortaya koyduğu futbol göz dolduruyor. Kuntz, Uğurcan, Mert ve Altay üçlüsünden birini tercih edecek. Alman teknik adamın henüz kararını vermediği bildirildi.