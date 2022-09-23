Haberler A Milli Futbol Takımı Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok A Milli Takım'da

Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok A Milli Takım'da

UEFA Uluslar Ligi'nde 25 Eylül Pazar akşamı Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım'da dört futbolcu kadrodan çıkarılırken, dört futbolcu da kampa çağrıldı. Ay-yıldızlılarda kadrodan çıkarılan Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder'in yerine Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok aday kadroya dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 11:26 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 11:38
Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok A Milli Takım'da

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçında 25 Eylül Pazar akşamı Faroe Adaları ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi ay-yıldızlıların kadrosunda değişiklik yaşandı.

A Milli Takım'da dört futbolcu kadrodan çıkarılırken, dört futbolcu da kampa çağrıldı.

Ay-yıldızlılarda sakatlıkları bulunan Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü ile cezalı Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı. Bu isimlerin yerine ise Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok aday kadroya dahil edildi.

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