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Nöbetçi golcü Dursunaldo!

Nöbetçi golcü Dursunaldo! Milli formayla 5 maçta 98 dakika oynayan Serdar Dursun 4 kez gol sevinci yaşadı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Nöbetçi golcü Dursunaldo!

A Milli Takım'da Serdar Dursun fırtınası esiyor. Stefan Kuntz'un yedekten oyuna almayı tercih ettiği 30 yaşındaki forvet, Faroe Adaları karşısında milli formayla 4. golünü attı. Serdar, bu golden sonra Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen 'Siu' sevincini yaptı. İlk kez Ekim 2021'de Letonya maçında forma giyen tecrübeli isim; Cebelitarık, Portekiz, İtalya ve Faroe Adaları'na karşı sonradan oyuna girdi. 98 dakika sahada kaldı ve 4 gol kaydederek zoru başardı. Serdar Dursun, ilk beş maçta 4 veya daha fazla gol atan altıncı oyuncu oldu. (Zeki Rıza Sporel,Reha Eken, Oktay Derelioğlu, Metin Oktay ve Suat Mamat)

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