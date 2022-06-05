Adalara karşı gol keyfi

Mlli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ne lider olarak başladı... C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adalarını ağırlayan Ay-Yıldızlı ekimiz, Cengiz, Halil, Serdar ve Merih'in golleriyle galibiyete uzandı: 4-0. İlk yarıda 33 ve 34'te Enes Ünal ile iki kez gole yok yaklaşan A Milliler, 37'de Cengiz ile öne geçti. Bu dakikada Enes'in pasında Kerem'in şutu kaleci Nielsen'den döndü. Cengiz Ünder uzaktan boş kaleyi gördü ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.



Ay-yıldızlı ekibimiz ikinci yarıya da golle başladı. 47'de seri paslaşmalar sonunda topla buluşan Halil Dervişoğlu, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0. Cengiz Ünder'in 54'te attığı gol ise VAR'da ofsayta takıldı. 82'de sağ köşeden kazandığımız kornerde Hakan ortaladı, Serdar Dursun yükseldi ve kafayla Nielsen'in mağlup etti: 3-0. Enes'le başlayan 85'teki atağımızda Yunus'un topuk pasıyla buluşan Merih Demiral, skoru belirleyen isim oldu: 4-0.



YENİLERDEN İKİSİ YOKTU

Teknik direktör Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım, kadrosuna ilk kez davet edilen Ferdi Kadıoğlu dışındaki oyunculardan Doğan Alemdar ve Tiago Çukur yedekler arasında yer alırken, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ise maç kadrosuna alınmadı.



FERDİ VE YUNUS'TAN SİFTAH

Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, ilk kez çağırıldığı A Milli Takım'da siftahını 11'de başlayarak yaptı. Fenerbahçeli oyuncu, sol kanatta Kerem'le birlikte oynadı. Gecenin ilk milli heyecanı yaşayan bir diğer ismi de Adana Demirspor'da bu sezon harika oynayan Yunus Akgün oldu. Yunus, Merih'in golünde asist yaptı.



GALİBİYETTE ÖNE GEÇTİK

A MİLLİ Futbol Takımımız, Faroe Adaları maçıyla tarihinde 605. kez sahaya çıktı. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynadı. Dünkü galibiyetle birlikte 231 galibiyete ulaşan ay-yıldızlıların, 230 da yenilgisi bulunuyor. 144 maçımız ise berabere bitti.



SIRADAKİ RAKİP LİTVANYA

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta ilk maçlar sonunda zirveye çıkan A Milli Takımımız'ın sıradaki rakibi Litvanya. Dün sahasında Lüksemburg'a 2-0 yenilen Litvanya ile salı günü Vilnius kentindeki LFF Stadyumu'nda karşılaşacağız. 21.45'teki maç TRT 1'de.