Haberler A Milli Futbol Takımı A Milliler Litvanya yolculuğu öncesi suni çimde çalıştı

A Milliler Litvanya yolculuğu öncesi suni çimde çalıştı

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 7 Haziran Salı günü Litvanya ile oynayacağı maç öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde suni çimde basına kapalı bir antrenman yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 16:31
A Milliler Litvanya yolculuğu öncesi suni çimde çalıştı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında 7 Haziran Salı günü Litvanya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün bu ülkeye yapacağı yolculuk öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman yaptı.

Faroe Adaları karşılaşmasına 11'de başlayan futbolcuların büyük bölümü fitness salonunda rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde sahada çalıştı. Litvanya mücadelesinin suni çim zemine sahip bir stadyumda oynanacak olması sebebiyle, bu sabahki çalışma suni çim sahada yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti ve dar alandaki çift kale taktik maçla son buldu.

A Milli Takım kafilesi, bugün saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareket etti.

DİĞER
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil teknede sere serpe poz verdi! Fotoğrafını yoruma kapattı
Türkiye günlerce Nisa bebeği konuşmuştu! Mahkemenin kararı pes dedirtti!
Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...
Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altıntop: 2024 Avrupa Şampiyonası...
Flaş eleştiri! "Ciddi şekilde irdelenmeli"
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
🌳DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ NEDİR?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sırbistan Hollanda'yı 5 sette devirdi Sırbistan Hollanda'yı 5 sette devirdi 16:48
VTB Ligi'nde şampiyon Zenit! CSKA'ya büyük şok VTB Ligi'nde şampiyon Zenit! CSKA'ya büyük şok 16:44
A Milliler suni çimde çalıştı A Milliler suni çimde çalıştı 16:30
Dursun Özbek'ten flaş sözler! Küçülme olacak mı? Dursun Özbek'ten flaş sözler! Küçülme olacak mı? 16:20
Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray... Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray... 16:01
Altıntop: 2024 Avrupa Şampiyonası... Altıntop: 2024 Avrupa Şampiyonası... 15:42
Daha Eski
Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! Transfer... Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! Transfer... 15:29
Pjanic'in yeni durağı neresi olacak? İspanyol basını duyurdu! Pjanic'in yeni durağı neresi olacak? İspanyol basını duyurdu! 15:05
İşte F.Bahçe-Anadolu Efes play-off final serisinin programı! İşte F.Bahçe-Anadolu Efes play-off final serisinin programı! 14:41
Süper Lig'e mi geliyor? İşte görüştüğü kulüp Süper Lig'e mi geliyor? İşte görüştüğü kulüp 14:24
Türkiye - Belçika voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye - Belçika voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 14:13
Galler - Ukrayna maçı ne zaman? Galler - Ukrayna maçı ne zaman? 13:38