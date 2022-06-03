Haberler A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları biletleri satışta

Faroe Adaları biletleri satışta

Milli Takımımızın, Faroe Adaları ile yarın saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçının bilet satışı sürüyor. Karşılaşmaya şu ana kadar fazla ilgi olmadığı belirtildi. Faroe Adaları maçının tribün bilet fiyatları, Kale Arkası Tribünler için 50 TL, Doğu ve Batı Tribünler için ise 100 TL olarak belirlendi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 06:50
Faroe Adaları biletleri satışta

Milli Takımımızın, Faroe Adaları ile yarın saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçının bilet satışı sürüyor. Karşılaşmaya şu ana kadar fazla ilgi olmadığı belirtildi. Faroe Adaları maçının tribün bilet fiyatları, Kale Arkası Tribünler için 50 TL, Doğu ve Batı Tribünler için ise 100 TL olarak belirlendi.

MAÇIN HAKEMİ MALTALI CANN
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Faroe Adaları ile yapacağı maçın hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakayı Malta'dan Trustin Farrugia Cann yönetecek. Cann'ın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak.

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