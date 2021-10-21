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Stanislav Cherchesov'dan Türkiye itirafı! "Hamit Altıntop ile görüştüm"

Rus Teknik Direktör Stanislav Cherchesov, Türkiye ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Cherchesovi A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için Hamit Altıntop ile görüştüğünü ve Türkiye için aday isimlerden biri olduğunu ifade etti. İşte tüm açıklamaları... | A Milli Takım haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 10:26
Stanislav Cherchesov'dan Türkiye itirafı! "Hamit Altıntop ile görüştüm"

Rusya Milli Takım Eski Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için adaylardan biri olduğunu ve Hamit Altıntop ile görüştüğünü açıkladı.

CHERCHESOV'UN AÇIKLAMALARI

"Türkiye'den aramışlardı beni. İki kez federasyon yönetim kurulu üyeleriyle görüştüm. Hamit Altıntop ile görüştüm. Adaylardan biriyim ama Stefan Kuntz isminde karar alındı. Diyalog kurmakta zorlanmadım. Çünkü 5 yıl boyunca Türkiye ile çok maç oynadık. Türkiye hakkında yeterli bilgiye sahiptim zaten.

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