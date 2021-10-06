Spor haberi: Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! "Kendisiyle bir temasa geçtik"

Ben ve arkadaşlarımız, Kuntz'e düşüncelerimizi aktarıyoruz. İstişare ediyoruz. Ben de doğal olarak kendi düşüncelerimi söylüyorum. Günün sonunda oyun ve sonuç olarak hocamız hesap verecektir. Onun için burada kesinlikle son karar Kuntz'un. Doğaldır, doğrusu budur. Ben de kendisine bazı uyarılarda, hatırlatmalarda bulunuyorum. Burada geçmiş bir senaryo var. Bunu kendisine ifade etmeye çalışıyorum.

"FERDİ KADIOĞLU İLE BİR TEMASA GEÇTİK"

Ferdi Kadıoğlu, ülkemizde çok değerli bir kulüpte Fenerbahçemizde oynuyor. Çok yetenekli. Kendisiyle bir temasa geçtik. Kendisi 3 tane seçeneği olduğunu söyledi. Kanada, Hollanda ve Türkiyemiz. Kendisinin ilk önce karar vermesi gerekiyor. Karar verdikten sonra Türk pasaportu da varsa, Hollanda Ümit Milli Takımı'nda oynadığı için FIFA'ya başvuru yapıp, hocamız da istiyorsa kendisini görmek isteriz.