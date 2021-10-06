Spor haberi: Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! "Kendisiyle bir temasa geçtik"

A Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Hamit Altıntop'un sözleri:
A Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Hamit Altıntop'un sözleri:
Stefan Kuntz'un oyunculuk zamanını kendi adıma çok iyi hatırlamadığını söyleyen A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, "Araştırmalarda maçlarını analiz etme şansım oldu. Kendisi futbolun her alanında görev aldı. Farklı farklı tecrübeler edindi. Burada en önemli unsur son 5 yıl. 2016-21 arasındaki Almanya Ümit Milli Takımı'ndaki çalışmalarıydı. 3 final oynayıp 2'sini kazanmak... Hocalarımız bilir genç yaş grubuyla çalışıp onları takım yapmak çok kolay değildir. 1995-96 Beşiktaş tecrübesi de onun adına bir artıydı. Görüşmelerimizde frekansların çok birbirine yakın olması, hırslı olması, hedeflerinin büyük olması... Diğer taraftan da istişareye açık, uyumlu, sevecen bir yapısı var hocamızın." dedi.
Norveç maçına de değinen Hamit Altıntop, "Norveç mağlubiyeti dünyanın sonu olmaz elbette ama şekli çok önemli. Biz burada modern futboldan bahsederken özgüveni sahaya yansıtan bir ekip istiyoruz. Bunu sahaya yansıtıp yenildiğinizde bu kabul edilebilir olabilir. Futbolda her şey olur. Bizim burada ilk günden itibaren gösterdiğimiz olay, biz herkesi dahil etmek istiyoruz. Medyayı, halkımızı...
Her gün iki futbolcumuz basınla iletişime geçiyor. Özellikle A Milli Takımın görevi sadece maç kazanmak değil. Örnek olması, mütevazi olması, insanımıza ümit vermesi... Bu unsurlar da bizim çok önemli ama skorun da öneminin farkındayız. Kazanmak için oynayacağız. Cuma günü de daha iyi bir futbolu yansıtıp maçı kazanmak istiyoruz. Dünya Kupası şansımızı korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Almanya'da büyüdüm ama küçük yaşlardan itibaren Türkiye'de görev yapmanın hayalini kurdum. Yönetimde olduğum iki senede Milli Takımı yakından tanıma şansı buldum. Bana bir sorumluluk verildi. Ben de bu sorumluluğu seve seve kabul ettim ve bu ağır yükü keyfe dönüştürmek niyetindeyim. Samimiyetle, güvenle ve istişareyle güzel işler yapacağımıza inanıyorum.
Stefan Kuntz'un Türkiye tecrübesi bizim için önemliydi. İletişimi önemsiyoruz, herkesi Milli Takım heyecanına dahil etmek istiyoruz. Futbolda her şey olur. İlk günden itibaren biz herkesi dahil etmek istiyoruz. Medyayı, halkı da... Her gün 2 futbolcuyu basının karşısına çıkarıyoruz. Çünkü, TFF'nin ve özellikle A Milli Takımın görevi sadece maçı kazanmak değil. Saha dışında mütevazı olması, cesaret vermesi. Skor da önemli, bunun da farkındayız. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Dünya Kupası şansımızı korumak istiyoruz.
Ben ve arkadaşlarımız, Kuntz'e düşüncelerimizi aktarıyoruz. İstişare ediyoruz. Ben de doğal olarak kendi düşüncelerimi söylüyorum. Günün sonunda oyun ve sonuç olarak hocamız hesap verecektir. Onun için burada kesinlikle son karar Kuntz'un. Doğaldır, doğrusu budur. Ben de kendisine bazı uyarılarda, hatırlatmalarda bulunuyorum. Burada geçmiş bir senaryo var. Bunu kendisine ifade etmeye çalışıyorum.
"FERDİ KADIOĞLU İLE BİR TEMASA GEÇTİK"
Ferdi Kadıoğlu, ülkemizde çok değerli bir kulüpte Fenerbahçemizde oynuyor. Çok yetenekli. Kendisiyle bir temasa geçtik. Kendisi 3 tane seçeneği olduğunu söyledi. Kanada, Hollanda ve Türkiyemiz. Kendisinin ilk önce karar vermesi gerekiyor. Karar verdikten sonra Türk pasaportu da varsa, Hollanda Ümit Milli Takımı'nda oynadığı için FIFA'ya başvuru yapıp, hocamız da istiyorsa kendisini görmek isteriz.
Genel manada bayrak seçilmez, milli takım seçilmez. Bu konuda çok hassasım. Ben hiç kimseyi bu konuda ağır eleştirmek istemiyorum. 18-19 yaşındaki genç çocuklara karar vermeleri gibi baskı yapılıyor. Kendileri de bir nevi kendi taraflarını belirtmeli. Burası kulüp değil. Sokağa çıkıp futbolcu arayıp bizim için oynar mısın diye yalvarma durumumuz olamaz. Milli takım değerlidir, kıymetlidir. Bayrak seçime açık değildir. Burada herkes kendi tarafını açık ve net belli etsin. Bizim hocamız da en şeffaf şekilde vermeye çalışacak. En iyi kadroyla en güzel sonuçları elde edeceğiz.
Taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Norveç maçının telafisi yok. Öncesinden daha çok desteğe ihtiyacımız var. Biz burada en iyi şekilde oyun, duruş, coşku olarak sahada olacağız. Norveç şu an bizim üstümüzde. İkinci olmak için kazanmamız gerekiyor. Eksikleri evet var. Eksikleri olmadan da bizim takım kazandı. Diğer takıma fazla değinmeden biz kendi oyunumuzu oynayalım, kendi özelliklerimizi ön plana çıkaralım.
Biz yeteneğimize güveniyoruz. Biz kararlı ve özgüvenli olalım. Eksik hata olsa da en iyi şekilde üstünden gelebiliriz. Futbolun doğrularıyla, iyi bir diziliş, doğru zamanlamalar, doğru paslaşmalar, duran toplarda dikkat ve ciddiyet... Diğer oyuncuları çok fazla bilmiyorum. Bir sürpriz yapabilir mi? Bu hep bir soru işareti. Biz kendimize odaklanmalıyız.
Biz arkadaşlarımıza sadece saha içinde değil, saha dışında da beraber olacağız. Biz her alanda iç içe olmayı tercih ediyoruz. Ne kadar özel hayatınızda derli toplu olursanız işinizde de o kadar başarılı olursunuz. Hepimiz biriz. Buna inanmalıyız. Her şey o kadar kolay olacaktır. Eski alışkanlıkları terk etmek kolay değildir. İnsanları ikna etmek, güveni kazanmak için buradayız. Zor görevi keyfe çevireceğiz. Tecrübelerimi, birikimimi, karakterimi koyarak bunun üstesinden geleceğiz inşallah.
Tabela olarak geriye gittik. Liderdik ama 3. olduk. Şenol Güneş'i önemsiyorum, çok çok önemli maçlar oynadık kazandık. Geriye gittik. Bunu hazmetmede zorlandık. Bu takım bunu başarabilir. Buna inanmalıyız. Arkadaşlarımıza da cesaret vermeliyiz. Cesareti doğru çözümlerle verirsiniz. Oyun akışında işler doğru gitmiyorsa doğru müdahalelerle verebilirsiniz. Biz sıfırdan başlamıyoruz. Bir yarışın içindeyiz. Bu yarışı en iyi şekilde götüreceğiz. Dünya Kupası'na gidelim veya gitmeyelim. Mütevazı olmalıyız. Dünya Kupası'na katılırsak da eksiklerimizi görmeliyiz. Gerçekleri kabul etmeliyiz. Gerçekler de bir birikimdir. Bilime en hızlı şekilde en doğru insan kaynağıyla her yere yaymamız lazım. O konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli Spor Bakanımıza da taleplerimiz, ricalarımız olacak. Onları bu maçlardan sonra daha derin açacağız.
Stefan Kuntz, son 5 yılda Almanya U21 ile 3 final oynayıp 2'sini kazandı. Bu, hiç de kolay değil. Beşiktaş'taki futbolculuk tecrübesi de onun adına bir artıydı. Görüşmelerimizdeki frekans ve hedeflerinin olması önemliydi.
Kısa vadeli Dünya Kupası, orta vadeli Avrupa Şampiyonası EURO 2024, orada güzel bir tarih olabilir. Uzun vadeli olan şey bugün başlıyor. Maneviyatı, değerlerimizi, örnek olmamız gerektiğini, futbolun unsurlarını açık ve net halka göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.