Spor haberi: Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! "Kendisiyle bir temasa geçtik"

Stefan Kuntz'un Türkiye tecrübesi bizim için önemliydi. İletişimi önemsiyoruz, herkesi Milli Takım heyecanına dahil etmek istiyoruz. Futbolda her şey olur. İlk günden itibaren biz herkesi dahil etmek istiyoruz. Medyayı, halkı da... Her gün 2 futbolcuyu basının karşısına çıkarıyoruz. Çünkü, TFF'nin ve özellikle A Milli Takımın görevi sadece maçı kazanmak değil. Saha dışında mütevazı olması, cesaret vermesi. Skor da önemli, bunun da farkındayız. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Dünya Kupası şansımızı korumak istiyoruz.