Son dakika: A Milli Futbol Takımı'mızın yeni hocası Stefan Kuntz imza için İstanbul'da!

A Milli Takım'da Şenol Güneş sonrasında liste başı isimlerden biri olan Stefan Kuntz ile yüzde 90 anlaşıldı.



TFF Yöneticisi Hamit Altıntop'un yürüttüğü teknik adam çalışmalarında 58 yaşındaki hoca ile el sıkışıldığı öğrenildi. Fakat son kararı TFF Başkanı Nihat Özdemir verecek.



Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik adam, İstanbul'a geldi. Yapılacak son görüşmelerin ardından Kuntz'un önümüzdeki resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.