Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika: A Milli Futbol Takımı'mızın yeni hocası Stefan Kuntz imza için İstanbul'da!

Son dakika: A Milli Futbol Takımı'mızın yeni hocası Stefan Kuntz imza için İstanbul'da!

Son dakika haberi:... Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik adam Stefan Kuntz, A Milli Takım için İstanbul'a geldi. Önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalaması beklenen tecrübeli çalıştırıcının, yardımcılarından birinin de Türk olacağı öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 13:33 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 14:02
Son dakika: A Milli Futbol Takımı'mızın yeni hocası Stefan Kuntz imza için İstanbul'da!

A Milli Takım'da Şenol Güneş sonrasında liste başı isimlerden biri olan Stefan Kuntz ile yüzde 90 anlaşıldı.

TFF Yöneticisi Hamit Altıntop'un yürüttüğü teknik adam çalışmalarında 58 yaşındaki hoca ile el sıkışıldığı öğrenildi. Fakat son kararı TFF Başkanı Nihat Özdemir verecek.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik adam, İstanbul'a geldi. Yapılacak son görüşmelerin ardından Kuntz'un önümüzdeki resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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