Son dakika spor haberleri: Türkiye Moldova maçında ilk 11'ler belli oldu!

Geçtiğimiz yıl corona virüsü pandemisi nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'na sayılı günler kala, takımlar hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Turnuvaya katılacak ekiplerden olan A Milli Futbol Takımı'mız, Antalya kampının ardından ikinci etap çalışmaları için Almanya'ya gitmişti. Üçüncü ve son hazırlık maçını burada oynayacak ay-yıldızlı takımın rakibi Moldova...

TÜRKİYE-MOLDOVA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında bu akşam TSİ 20.00'de Paderborn kentindeki Benteler Arena'da Moldova ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-MOLDOVA HAZIRLIK MAÇINDA İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Kenan, Hakan, Yusuf, Burak.

Moldova: Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Anton, Rata, Antoniuc, Spataru, Platica, Damaşcan

MOLDOVA'YA KARŞI YENİLMEDİK

Türkiye, Moldova ile daha önce oynadığı 11 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Rakibine karşı 8'i resmi, 3'ü resmi olmayan maçlarda 9 galibiyet alan A Milli Takım, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, bu maçlarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.