Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: Türkiye Moldova maçında ilk 11'ler belli oldu!

Son dakika spor haberleri: Türkiye Moldova maçında ilk 11'ler belli oldu!

Son dakika spor haberi... () için ikinci hazırlık kampını 'da sürdüren 'mız, turnuva öncesi son kez Moldova ile karşı karşıya gelecek. Daha önce 'ı yenen ve Gine ile golsüz berabere kalan ay-yıldızlı ekip, son provasını Moldova ile yapacak. EURO 2020'de İtalya ile oynayacağımız açılış mücadelesine sayılı günler kala, A Millilerin bu sınavı dikkatle takip edilecek. Mücadele öncesi Türkiye'nin sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 18:39 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 19:11
Son dakika spor haberleri: Türkiye Moldova maçında ilk 11'ler belli oldu!

Geçtiğimiz yıl corona virüsü pandemisi nedeniyle bu yıla ertelenen 'na sayılı günler kala, takımlar hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Turnuvaya katılacak ekiplerden olan 'mız, kampının ardından ikinci etap çalışmaları için 'ya gitmişti. Üçüncü ve son hazırlık maçını burada oynayacak ay-yıldızlı takımın rakibi Moldova...

TÜRKİYE-MOLDOVA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında bu akşam TSİ 20.00'de Paderborn kentindeki 'da Moldova ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-MOLDOVA HAZIRLIK MAÇINDA İLK 11'LER
Türkiye: , Zeki, , Çağlar, Umut, , Ozan, Kenan, Hakan, Yusuf, Burak.

Moldova: Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Anton, Rata, Antoniuc, Spataru, , Damaşcan

MOLDOVA'YA KARŞI YENİLMEDİK
Türkiye, Moldova ile daha önce oynadığı 11 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Rakibine karşı 8'i resmi, 3'ü resmi olmayan maçlarda 9 galibiyet alan , 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, bu maçlarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.

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