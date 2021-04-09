Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'ımıza seyirci müjdesi! UEFA duyurdu

'ımıza seyirci müjdesi! duyurdu

'de mücadele edecek olan 'ımıza, 'dan müjdeli haber geldi. Yapılan açıklamaya göre, millilerin 'de oynayacağı  ve  maçlarına yüzde 50 oranında seyirci alınacağı duyuruldu. İşte EURO 2020'de şehir şehir statlara alınacak seyirci kapasiteleri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 18:34 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 18:53
A Milli Takım'ımıza seyirci müjdesi! UEFA duyurdu

'dan merakla beklenen açıklama geldi. Türkiye'nin Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı iki maçı için bir süredir seyirci alınıp alınmayacağı tartışılıyordu. Covid-19 vakalarının her geçen gün artması ve virüsün yeni mutasyonundaki bulaşıcılığın eskiye kıyasla daha çarpıcı olması nedeniyle maçların seyircisiz oynanacağı gündemdeydi. UEFA, bu belirsizliği ortadan kaldırarak; maçlara seyirci alınıp alınmayacağını duyurdu.

MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANACAK

; Türkiye maçlarının seyircili oynanabilmesi için UEFA'ya yeterlilik raporunu sunmuştu. Maçın yüzde 50 kapasite ile oynanabileceği ifadesinin yer aldığı raporda; Azerbaycan'ın Türkiye'ye EURO 2020 yolunda yapmış olduğu jest gönülleri fethetti. Peki, 'na kaç seyirci alınacak?

BAKÜ OLİMPİYAT STADYUMU'NUN KAPASİTESİ

6 Haziran 2011'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve davetlileri öncülüğünde temeli atılan Bakü Olimpiyat Stadyumu, ülkenin en büyük stadı olma özelliğini koruyor. Eş zamanlı olarak 69 bin 870 seyircinin giriş yapabildiği stadda, Türkiye maçları için 35 bin seyircinin alınması planlanıyor.

TÜRKİYE AZERBAYCAN'DA HANGİ MAÇLARI OYNAYACAK?

Euro 2020'de A Grubu maçlarına ev sahipliği yapacak olan 'nda Türkiye'de oldukça kritik iki müsabakaya çıkacak. A Milli Takımımızın oynayacağı maçlar ve maçların tarihleri şu şekilde;

Türkiye - (16 Haziran 2021)
- Türkiye (20 Haziran 2021)

İŞTE EURO 2020'DE STATLARIN SEYİRCİ KAPASİTELERİ

(%100)
(%50)
Bakü (%50)
, , , (%25-33)
(%25)

SON DAKİKA