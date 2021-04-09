A Milli Takım'ımıza seyirci müjdesi! UEFA duyurdu

UEFA'dan merakla beklenen açıklama geldi. Türkiye'nin Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı iki EURO 2020 maçı için bir süredir seyirci alınıp alınmayacağı tartışılıyordu. Covid-19 vakalarının her geçen gün artması ve virüsün yeni mutasyonundaki bulaşıcılığın eskiye kıyasla daha çarpıcı olması nedeniyle maçların seyircisiz oynanacağı gündemdeydi. UEFA, bu belirsizliği ortadan kaldırarak; maçlara seyirci alınıp alınmayacağını duyurdu.

MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANACAK

Azerbaycan Futbol Federasyonu; Türkiye maçlarının seyircili oynanabilmesi için UEFA'ya yeterlilik raporunu sunmuştu. Maçın yüzde 50 kapasite ile oynanabileceği ifadesinin yer aldığı raporda; Azerbaycan'ın Türkiye'ye EURO 2020 yolunda yapmış olduğu jest gönülleri fethetti. Peki, Bakü Olimpiyat Stadyumu'na kaç seyirci alınacak?

BAKÜ OLİMPİYAT STADYUMU'NUN KAPASİTESİ

6 Haziran 2011'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve FIFA davetlileri öncülüğünde temeli atılan Bakü Olimpiyat Stadyumu, ülkenin en büyük stadı olma özelliğini koruyor. Eş zamanlı olarak 69 bin 870 seyircinin giriş yapabildiği stadda, Türkiye maçları için 35 bin seyircinin alınması planlanıyor.

TÜRKİYE AZERBAYCAN'DA HANGİ MAÇLARI OYNAYACAK?

Euro 2020'de A Grubu maçlarına ev sahipliği yapacak olan Bakü Stadyumu'nda Türkiye'de oldukça kritik iki müsabakaya çıkacak. A Milli Takımımızın oynayacağı maçlar ve maçların tarihleri şu şekilde;

Türkiye - Galler (16 Haziran 2021)

İsviçre - Türkiye (20 Haziran 2021)

İŞTE EURO 2020'DE STATLARIN SEYİRCİ KAPASİTELERİ

Budapeşte (%100)

Petersburg (%50)

Bakü (%50)

Amsterdam, Bükreş, Kopenhag, Glasgow (%25-33)

Londra (%25)