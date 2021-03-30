Son dakika spor haberleri: Albert Riera'dan milli takıma büyük övgü! "Şenol Güneş..."

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılarından Albert Riera ile Alanyaspor'un İspanyol futbolcusu Juanfran, A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki performansını yorumladı.

Marca'ya konuşan ikili, A Milli Takım hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

İşte röportajdan satır başları:

Türkiye ne oynadığını gerçekten iyi biliyor. Topa çok sahip olmayabilirler, oyunu kontrol etmek istemiyor olabilir fakat kompakt bir şekilde sahaya iyi yayılıyorlar. Direk kaleye gidip iyi sonuç almaya çalışıyorlar. Savunmada başarılı olmaları halinde daha fazla şanslarının olduğunu biliyorlar. Takım olarak mücadele ediyorlar ve çok iyi ilişkileri bulunuyor. Hakan Çalhanoğlu gibi kaliteli süper etkili bir pasör ve Burak Yılmaz gibi 9 numaraları var. İyi iş çıkarıyorlar.

"ŞENOL GÜNEŞ FUTBOLCULARINI İYİ TANIYOR"

Şenol Güneş, Türk futbolunu ve sahip olduğu değerleri, stili mükemmel ve birbirini tamamlayan futbolcularını iyi tanıyor. Bu jenerasyon oldukça iyi ve iyi işler yapıyorlar. Ancak yine de tecrübe eksikliği olabilir. Biraz daha fazla birlikte oynamaları gerekebilir. Gelişime açıklar. Çoğu oyuncu 24-28 yaş aralığında.

Harika geleceği olan, fiziksel olarak güçlü bir savunma blokları var. Avrupa'da harika takımlarda ve iyi seviyede oynayan birçok genç futbolcuları var. Premier Lig, Serie A gibi yerlerde oynayarak bu oyuncular taktiksel olarak geliştiler.

"TÜRKİYE'Yİ YENMEK ZOR"

Türkiye, EURO 2020'de gruplardan çıkıp çok ileriye gidebilir. Türkiye'yi yenmek gerçekten çok zor. Eğer Dünya Kupası'na gidemezlerse, ciddi anlamda çok şaşırırım.