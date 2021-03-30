Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: Albert Riera'dan milli takıma büyük övgü! "Şenol Güneş..."

Son dakika spor haberleri: 'dan milli takıma büyük övgü! "..."

Galatasaray Yardımcı Antrenörü 'ın Elemeleri'ndeki performansını değerlendirdi. İspanyol antrenör, milli takımın çok iyi bir jenerasyon yakaladığını belirtip, hakkında da övgü dolu sözler sarf etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 17:58
Son dakika spor haberleri: Albert Riera'dan milli takıma büyük övgü! "Şenol Güneş..."

Galatasaray'da 'in yardımcılarından ile 'un İspanyol futbolcusu , 'ın Elemeleri'ndeki performansını yorumladı.

Marca'ya konuşan ikili, A Milli Takım hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

İşte röportajdan satır başları:

Türkiye ne oynadığını gerçekten iyi biliyor. Topa çok sahip olmayabilirler, oyunu kontrol etmek istemiyor olabilir fakat kompakt bir şekilde sahaya iyi yayılıyorlar. Direk kaleye gidip iyi sonuç almaya çalışıyorlar. Savunmada başarılı olmaları halinde daha fazla şanslarının olduğunu biliyorlar. Takım olarak mücadele ediyorlar ve çok iyi ilişkileri bulunuyor. gibi kaliteli süper etkili bir pasör ve gibi 9 numaraları var. İyi iş çıkarıyorlar.

"ŞENOL GÜNEŞ FUTBOLCULARINI İYİ TANIYOR"
, Türk futbolunu ve sahip olduğu değerleri, stili mükemmel ve birbirini tamamlayan futbolcularını iyi tanıyor. Bu jenerasyon oldukça iyi ve iyi işler yapıyorlar. Ancak yine de tecrübe eksikliği olabilir. Biraz daha fazla birlikte oynamaları gerekebilir. Gelişime açıklar. Çoğu oyuncu 24-28 yaş aralığında.

Harika geleceği olan, fiziksel olarak güçlü bir savunma blokları var. 'da harika takımlarda ve iyi seviyede oynayan birçok genç futbolcuları var. , gibi yerlerde oynayarak bu oyuncular taktiksel olarak geliştiler.

"TÜRKİYE'Yİ YENMEK ZOR"
Türkiye, 'de gruplardan çıkıp çok ileriye gidebilir. Türkiye'yi yenmek gerçekten çok zor. Eğer Dünya Kupası'na gidemezlerse, ciddi anlamda çok şaşırırım.

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