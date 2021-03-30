Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: A Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz’dan 28. gol

Son dakika spor haberi: kaptanı ’dan 28. gol

. maçında karşısında 'ımızı 3-1 öne geçiren golü atan milli futbolcumuz , milli formayla 28. golünü kaydetti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 00:06 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 00:07
Son dakika spor haberi: A Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz’dan 28. gol

'ın . maçında 'yı ağırladığı karşılaşmada , 52. dakikada penaltıdan ağları havalandırarak milli forma altındaki 28. golüne imza attı.

'ün 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdiği pozisyonda tarafından düşürülmesi sonucu Hakem penaltı noktasını gösterirken, topun başına geçen yıldız golcü, fileleri havalandırarak skoru 3-1'e getiren isim oldu.

Gruptaki ilk maçta karşısında hat-trick yapan Burak Yılmaz, Letonya karşısında da gol sevinci yaşayarak 3. maçında 4. golüne ulaştı.

A Milli Takım forması altında 66. maçına çıkan Burak, 28. golünü kaydetti.

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