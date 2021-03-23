Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Ruud Gullit'ten çarpıcı Türkiye yorumu! "Eğer sakin kalırlarsa..."

Son dakika spor haberi: Ruud Gullit'ten çarpıcı Türkiye yorumu! "Eğer sakin kalırlarsa..."

Şampiyonası’nda sahne alacak olan A Milli Takım'ımız, ’na giden ilk sınavına karşısında çıkacak. Karşılaşma öncesinde dünya futbolunun efsane isimlerinden Ruud Gullit, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tükiye ile ilgili konuşan Gullit, "Eğer ki sakin kalabilirlerse ve kafalarını daha çok kullanabilirlerse inanılmaz bir takım olabilirler" ifadelerini kullandı. İşte tüm açıklamaları... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 21:56
Son dakika spor haberi: Ruud Gullit'ten çarpıcı Türkiye yorumu! "Eğer sakin kalırlarsa..."

Şampiyonası'nda sahne alacak olan A Milli Takım'ımız, 'na giden ilk sınavına karşısında çıkacak.

Türkiye – Hollanda maçı öncesinde beIN Sports'a konuşan Ruud Gullit çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Ruud Gullit'in açıklamaları:

"TÜRKİYE SAKİN KALIRSA..."

"Avrupa'da oynayan oyuncuları çok önemli. ve 'daki 'nda etkileyici bir iş çıkardılar. Zannedersem üçüncü sırada bitirdiler. Türk futbolundaki ve milli takımındaki en büyük problem tutkuları. Aşırı tutkulular. Bazen böyle olduklarında akıllarını kaybedebiliyorlar, eğer ki daha sakin kalabilirlerse ve kafalarını daha çok kullanabilirlerse inanılmaz bir takım olabilirler"

"KATAR'DA OLMAK İSTİYORUZ"

"Tabii ki Hollanda'nın elemeleri geçerek Dünya Kupası'na katılmasını umuyorum. Bizim için en önemli şey bu. Şu an için iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Fakat gerçekten iyi olduğumuzu göstermek için kendimizi göstermeliyiz. elemelerini geçtik ve bu yaz bu turnuvayı yaşayacağız. 'da da olmak istiyoruz."

"EN İYİLERİ İLK DEFA KATAR'DA İZLEYECEĞİZ"

En iyi oyuncuların ilk defa en iyi yerlerde oynamasını izleyeceğiz. ayında oynanan normal Dünya Kupalarından sonra oyuncuların sakatlandığını görüyorduk, bu yıl da ne kadar çok sayıda sakatlığın olduğunu görüyoruz. 'a bakın, kaç tane sakat oyuncuları var?

, Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek. Katar'da ise turnuva 'ta herkesin fit bir durumda olduğu zamanda oynanacak. Katar'da çok iyi bir hava var ve stadyumlar gerçekten muhteşem.

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