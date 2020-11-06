Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosu açıklandı

A 'mızın açıklandı

Son dakika haberi: A 'mızın , ve maçlarının açıklandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'de forma giyen Caner Erkin'i kadroya çağırdı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 18:29 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 18:49
A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosu açıklandı

A 'nın , ve ile oynayacağı maçların belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların, 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan ile oynayacağı özel karşılaşma ile UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü Rusya ve 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan ile yapacağı maçların aday kadrosuna şu isimler davet edildi:

Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.

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