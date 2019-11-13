Futbolda Türkiye-İzlanda rekabeti - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Futbolda Türkiye-İzlanda rekabeti

Futbolda -İzlanda rekabeti

Futbolda Türkiye-İzlanda rekabeti

A , 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın 'da karşılaşacağı İzlanda ile 13. randevuya çıkacak. Milliler, 11'i resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 12 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

Yedisi İzlanda'da, 5'i 'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 23 gole, Türkiye 11 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak Haziran 2019'da Reykjavik'te oynanan maçı İzlanda 2-1 kazanmıştı.

İLK RANDEVU 1980'DE

İlk olarak 24 Eylül 1980'de, 1982 Elemeleri'nde İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.

Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de, 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti. İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.

İzlanda ve Türkiye 'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.

SON DAKİKA GOLÜYLE EURO 2016'YA

İki ülke milli takımları, 'nde de aynı grupta yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı. Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında 'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.

İKİ GALİBİYET DE TÜRKİYE'DE

A , İzlanda karşısında, Türkiye'de oynadığı 5 maçın 2'sini kazanırken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

'da oynadığı 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0, 2015'te de Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 1-0 mağlup etti.

MAÇLAR

Türkiye ile İzlanda A Milli Futbol Takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
24.09.1980 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 1-3
09.09.1981 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 0-2
12.10.1988 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-1
20.09.1989 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 1-2
17.07.1991 Reykjavik Özel 1-5
12.10.1994 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5-0
11.10.1995 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-0
09.09.2014 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-3
13.10.2015 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0
09.10.2016 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 0-2
06.10.2017 Eskişehir Dünya Kupası Elemeleri 0-3
11.06.2019 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-2

Not: Maç sonuçları, ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.

  1. 13.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Futbolda Türkiye-İzlanda rekabeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN