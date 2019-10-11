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11 Ekim 2019, Cuma
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Merih had bildirdi

Merih had bildirdi

’un eski futbolcusu Marchisio hadsiz şekilde ’nı eleştirip, ülkemizi suçladı. Cahil İtalyan’a yaptığı açıklamayla tokat gibi cevap verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı 'na kulüp bulamadığı için futbolu bırakan hadsiz Marchisio dil uzattı. Eskiden 'ta oynadığı için ile 'dan takipleşen Marchisio, operasyonunu eleştirdi fakat cevabını hemen aldı. Milli futbolcumuz Merih Demiral, harekâtın sebeplerini İngilizce bir metinle anlatarak karşılık verdi. Merih " ile sınırında terörist koridor oluşumu var. / kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek" ifadelerini kullandı.

  1. 11.10.2019
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