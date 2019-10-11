Merih had bildirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na kulüp bulamadığı için futbolu bırakan hadsiz Marchisio dil uzattı. Eskiden Juventus'ta oynadığı için Merih Demiral ile Instagram'dan takipleşen Marchisio, güvenli bölge operasyonunu eleştirdi fakat cevabını hemen aldı. Milli futbolcumuz Merih Demiral, harekâtın sebeplerini İngilizce bir metinle anlatarak karşılık verdi. Merih "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. PKK/YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek" ifadelerini kullandı.