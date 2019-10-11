Merih had bildirdi
Juventus’un eski futbolcusu Marchisio hadsiz şekilde Barış Pınarı Harekatı’nı eleştirip, ülkemizi suçladı. Cahil İtalyan’a Merih Demiral yaptığı açıklamayla tokat gibi cevap verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na kulüp bulamadığı için futbolu bırakan hadsiz Marchisio dil uzattı. Eskiden Juventus'ta oynadığı için Merih Demiral ile Instagram'dan takipleşen Marchisio, güvenli bölge operasyonunu eleştirdi fakat cevabını hemen aldı. Milli futbolcumuz Merih Demiral, harekâtın sebeplerini İngilizce bir metinle anlatarak karşılık verdi. Merih "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. PKK/YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek" ifadelerini kullandı.
- 11.10.2019
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
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İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
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