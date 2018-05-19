Milli Takım kadrosu belli oldu!
A Milli Futbol Takımımızın, İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER
Kaleci: Okan Kocuk, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan
Savunma: Şener Özbayraklı, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Kahraman
Forvet: Serdar Gürler, Yunus Mallı, Cenk Tosun, Umut Bulut
TFF, kadroya dahil edilmeyen bazı isimler hakkında şu açıklamayı yaptı:
Ameliyat olan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül ile kısa süre içerisinde operasyon geçirmesi planlanan Selçuk İnan ve Serdar Aziz, A Milli Takım'ın özel maçlarının aday kadrosuna dahil edilmedi. Baldır adalesinde yırtık bulunan Ömer Toprak, kasık adalesinde yırtık olan Enes Ünal, ayak bileğinden sakatlık geçiren Emre Mor ve dizinde sakatlık olan Caner Erkin'e milli takım daveti yapılmadı.
A Milli Takımımız, 28 Mayıs'ta İstanbul'da İran'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, 1 Haziran'da Cenevre'de Tunus ile karşılaşacak. Milliler, 5 Haziran 2018'de ise Rusya ile Moskova'da karşı karşıya gelecek.
- 18.5.2018 15:09
- Güncelleme: 19.5.2018 01:57
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Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
Mhmt Kadroda adam akıllı stoper yok. Ayrıca Ömer Ali Şahiner olmalıydı
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Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
Toplam 1
Yorum
06 emre yani galatasarayın kupası sergilendi :D
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Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
emre menejerler savaşı..transfer sezonu başlarken dayısı olan,çevresi olan futbolcuları büyük paralara kakalama dönemi
Milli Takım kadrosu belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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