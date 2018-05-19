Milli Takım kadrosu belli oldu! – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    19 Mayıs 2018, Cumartesi
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    kadrosu belli oldu!

    Milli Takım kadrosu belli oldu!

    A Milli Futbol Takımımızın, , Tunus ve ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

    A Milli Futbol Takımımızın , Tunus ve ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

    MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER


    Kaleci: Okan Kocuk, , Volkan Babacan

    Savunma: Şener Özbayraklı, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, , , ,

    Orta saha: Abdülkadir Ömür, , Deniz Türüç, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, , Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Yusuf Yazıcı, , Kenan Kahraman

    Forvet: Serdar Gürler, , , Umut Bulut

    TFF, kadroya dahil edilmeyen bazı isimler hakkında şu açıklamayı yaptı:

    Ameliyat olan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül ile kısa süre içerisinde operasyon geçirmesi planlanan Selçuk İnan ve Serdar Aziz, A Milli Takım'ın özel maçlarının aday kadrosuna dahil edilmedi. Baldır adalesinde yırtık bulunan Ömer Toprak, kasık adalesinde yırtık olan Enes Ünal, ayak bileğinden sakatlık geçiren Emre Mor ve dizinde sakatlık olan Caner Erkin'e milli takım daveti yapılmadı.

    A Milli Takımımız, 28 Mayıs'ta İstanbul'da İran'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, 1 Haziran'da Cenevre'de Tunus ile karşılaşacak. Milliler, 5 Haziran 2018'de ise Rusya ile Moskova'da karşı karşıya gelecek.

    1. 18.5.2018 15:09
    2. Güncelleme: 19.5.2018 01:57
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