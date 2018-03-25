Sıra Karadağ’da – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Sıra Karadağ’da

    Sıra Karadağ’da

    İrlanda’yı devirip, 2018’in ilk maçından galibiyetle ayrılan A , Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak.

    İrlanda'yı devirip, 2018'in ilk maçından galibiyetle ayrılan A , Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak. Dünü izinli geçiren ay-yıldızlılılar, Regnum Carya'da çalışmalarına devam edecek. Lucescu yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:13
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