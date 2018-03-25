Milli Takım'da bir yıldız daha kadrodan çıkarıldı!
A Milli Takım'da Sekçuk İnan sakatlığı nedeniyle kadroda çıkarıldı
Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda özel maçta karşılaşacak A Milli Takımımızda Selçuk İnan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Ay-Yıldızlıların dün akşam yaptığı antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk'un Karadağ maçına kadar iyileşemeyeceği öngörüldüğünden, futbolcunun tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:27
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Her eve bir Gomis
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ FARKINDASINIZDIR SANIRIM ASALET AKIYOR GS DEN RESMEN PARASIZLIKTAN KIVRANMAYA BAŞLADILAR YELLOWLAR GOMİSLER HAVADA UÇUYOR
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Volkan'dan kariyer rekoru! "Beni rezil ettiniz"
Toplam 6
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BEŞİKTAŞ VOLKANCIM SEN ZATEN KENDİNİ REZİL ETTİN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE ! BUNUN SEBEBİ YEDİĞİN GOLLER DEĞİL YAPTIĞIN FUTBOL DIŞI HAREKETLERDİR !
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Talisca'nın istediği ücret işleri zora soktu!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ TALİSCA ÇOKTAN GİTTİ ! ADAM SÖZLEŞME UZATTI MİLLİ DAVET GELDİ ! BU RASTLANTI DEĞİL ! ADAMA PREMİER LİG İÇİN VİZE ÇIKARDILAR !
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