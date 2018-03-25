Milli Takım'da bir yıldız daha kadrodan çıkarıldı! – Fotomaç – 25 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'da bir yıldız daha kadrodan çıkarıldı!

    Milli Takım'da bir yıldız daha kadrodan çıkarıldı!

    A 'da Sekçuk İnan sakatlığı nedeniyle kadroda çıkarıldı

    Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda özel maçta karşılaşacak A Milli Takımımızda , sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

    Ay-Yıldızlıların dün akşam yaptığı antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk'un Karadağ maçına kadar iyileşemeyeceği öngörüldüğünden, futbolcunun tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu.

    A Milli oyuncu, bugün 'dan 'a dönecek.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milli Takım'da bir yıldız daha kadrodan çıkarıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN