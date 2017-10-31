Lucescu, deneyimlerini aktaracak
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Pro Lisans Öğrenci Değişim Programı'na baş konuğu olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Lucescu'nun, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek UEFA Pro Lisans Öğrenci Değişim Programı oturumlarına baş konuk olarak katılacağı belirtildi. Lucescu'nun etkinlikte, Romanya, Belarus ve Bosna Hersek'te UEFA Pro Lisans diploması almak için eğitim gören antrenörlerin de izleyeceği bir söyleşiye katılarak deneyimlerini aktaracağı ifade edildi.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 13:28
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