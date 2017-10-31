 Lucescu, deneyimlerini aktaracak – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    , deneyimlerini aktaracak

    Lucescu, deneyimlerini aktaracak

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea , UEFA Pro Lisans Öğrenci Değişim Programı'na baş konuğu olacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 'nun, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek UEFA Pro Lisans Öğrenci Değişim Programı oturumlarına baş konuk olarak katılacağı belirtildi. Lucescu'nun etkinlikte, Romanya, Belarus ve Bosna Hersek'te UEFA Pro Lisans diploması almak için eğitim gören antrenörlerin de izleyeceği bir söyleşiye katılarak deneyimlerini aktaracağı ifade edildi.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lucescu, deneyimlerini aktaracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.