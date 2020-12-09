UEFA'nın göz bebeği organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde rezalet gece... PSG ile Başakşehir maçının 13. dakikasında 4. hakem Sebastian Coltescu, yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya 1 değil, 2 değil, 3 değil tam 4 defa ırkçı söylemde bulundu. Webo "Neden negro?" diyerek tepki gösterdi. Önce Demba Ba ardından PSG'nin yıldızları Neymar, Mbappe, Kimpembe de Webo'ya destek oldular.

HAKEMLER DEĞİŞECEK

Bu olay üzerine Başakşehir takımı soyunma odasına giderken PSG de temsilcimize destek oldu ve onlar da içeri girdiler. Tüm dünya Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan bu acı olayı kınarken Başakşehir hakemler değişmediği sürece maça çıkmayacağını açıkladı. UEFA karşılaşmanın bugün 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Hakemler değişecek.

HAYRETLER İÇİNDEYİZ

TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'nın en elit hakemlerinin görev aldığı maçta kabul edilemez bir durumun yaşandığını söyledi. Özdemir "Çok üzüntülüyüz. Hayretler içerisinde neticeyi bekliyoruz. Senelerdir UEFA ve FIFA bu ırkçılık konusunda çok ciddi duruş sergiliyor. Görüyoruz ki UEFA'nın en elit hakemlerinin görev aldığı maçta bu kabul edilemez durum yaşanmıştır. Bu saçma davranış cezasız kalmayacaktır" dedi.

BEYAZ İNSAN DİYOR MUSUN!

Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçılık yapan utanmaz hakem Sebastian Coltescu kendini savunurken iyice çuvalladı. Webo "Neden negro diyorsun?" ifadelerini kullanırken Coltescu "Rumencede 'negru' siyah demek. Negro değil, negru dedim" şeklinde cevap verdi. Bu sırada arayan giren Demba Ba, ırkçılık rezaletinin suratına en güzel tokadı yapıştırdı. İşte Senegalli yıldızın tarihe geçen o sözleri: "Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz.

İLK TEPKİ KİMPEMBE'DEN: HADİ SAHAYI TERK EDELİM

RMC Sport olay görüntülerin alt yazılı halini yayınladı. Pierre Webo'nun "Neden negro" diye hakeme çıkışmasının ardından PSG'nin savunmacısı Presnel Kimpembe "Niye siyah demiş? Haydi hep beraber sahayı terk edelim. Niye siyah diyor. Bu tam bir skandal" ifadelerini kullandı.

İNTİHARA KALKIŞMIŞ

PSG-Başakşehır maçının olay hakemi Sebastian Coltescu 2 hafta önce FIFA listesinden çıkarılmıştı. 43 yaşındaki hakemin bu son turnuvası olacaktı. Rumen gazeteci Emanuel Rosu "Sosyal hayatında problemler yaşayan biri. 12 yıl önce intihara kalkıştığı biliniyor" şeklinde bilgi geçti.

TAM 4 DEFA 'NEGRU' DEDİ

Utanmaz hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı sözleri tam 4 defa söylediği tespit edildi. Coltescu'nun videosu izlendiğinde Webo'ya ısrarla Rumence 'siyah' anlamına gelen 'Negru' kelimesini ısrarla söylemesi dikkat çekiyor.

MBAPPE-NEYMAR DESTEK VERDİ

Webo'ya yapılan ırkçılığa PSG'nin ünlü yıldızlarından destek geldi. Mbappe ve Neymar, Başakşehir'in tepkisinin haklı olduğunu belirterek takımlarını soyunma odasına soktular. Mbappe maç sonu "Seninleyiz Webo" diye de tweet attı.

ERDOĞAN'DAN KINAMA

Şampiyonlar Ligi tarihinde görülmemiş skandala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da sert tepki geldi. Başkan Erdoğan, PSG-Başakşehir mücadelesinin 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun, temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya sarf ettiği ırkçı sözler için Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Tweet'inin sonuna #Notoracism (Irkçılığa hayır) etiketi koydu. Türkiye'nin dört bir yanından Webo'ya destek mesajı yağdı.