Crivelli'den itiraf geldi! "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Medipol Başakşehir'in golcü futbolcusu Enzo Crivelli, L'Equipe'e yaptığı açıklamada Türkiye'ye neden transfer olduğun itiraf etti.

Crivelli, konu ile ilgili yaptığı açıklamada daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aralarında geçen rekabeti ve derbileri izlediğini aktarıldı.

"DERBİLERİ ÇOK BEĞENDİM"

Crivelli, yaptığı konuşmada, "Türk futbolcunda Galatasaray - Fenerbahçe veya Beşiktaş ile aralarında oynana derbileri seyretmeyi çok beğenirdim. Ligin zirvelerinde ve bu takımlara çok yaklaşan Başakşehir'i keşfettim. Menajerime güvendim. Bordeaux, Bastia, Angers ve Caen'den sonra yurt dışına çıkmak istedim. Bu macerayı deneme zamanı gelmişti. Kulüp bana Avrupa'da yer alacağımızı söyledi ve bu benim için önemli bir ilerlemeydi. Geldik, şampiyon olduk. Mutluluğumuza sadece corona virüsü (koronavirüs)engel oldu. Avrupa'da da iyi işler yaptı." dedi.



