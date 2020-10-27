Haberler Medipol Başakşehir Crivelli'den itiraf geldi! "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Crivelli'den itiraf geldi! ", ve ..."

'in golcü futbolcusu , UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları PSg  maçı öncesinde L'Equipe'e konuştu. Crivelli, yaptığı açıklamada , ve 'ın aralarında oynadığı derbilere de değindi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 18:29
Crivelli'den itiraf geldi! "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray..."

'in golcü futbolcusu , L'Equipe'e yaptığı açıklamada Türkiye'ye neden transfer olduğun itiraf etti.

Crivelli, konu ile ilgili yaptığı açıklamada daha önce , ve 'ın aralarında geçen rekabeti ve derbileri izlediğini aktarıldı.

"DERBİLERİ ÇOK BEĞENDİM"
Crivelli, yaptığı konuşmada, "Türk futbolcunda Galatasaray - Fenerbahçe veya Beşiktaş ile aralarında oynana derbileri seyretmeyi çok beğenirdim. Ligin zirvelerinde ve bu takımlara çok yaklaşan Başakşehir'i keşfettim. Menajerime güvendim. Bordeaux, Bastia, Angers ve Caen'den sonra yurt dışına çıkmak istedim. Bu macerayı deneme zamanı gelmişti. Kulüp bana Avrupa'da yer alacağımızı söyledi ve bu benim için önemli bir ilerlemeydi. Geldik, şampiyon olduk. Mutluluğumuza sadece corona virüsü (koronavirüs)engel oldu. Avrupa'da da iyi işler yaptı." dedi.

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