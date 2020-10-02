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Son dakika haberi: ile anlaşma sağladı!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Medipol 'den flaş bir hamlesi geldi. Turuncu-lacivertli takımın, ve 'nin de gündemine gelen ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 16:18
Son dakika transfer haberi: Başakşehir Mario Mandzukic ile anlaşma sağladı!

ve 'nin de gündemine gelen, geçtiğimiz haftalarda Rus Ligi ekiplerinden ile anlaştığı belirtilen ancak resmi açıklaması bir türlü gelmeyen için ülkemizde yeni bir adres ortaya çıktı.

Rus Gazeteci Nobel Arustamyan'ın verdiği bilgiye göre Hırvat golcü, Lokomotiv Moskova ile yaptığı görüşmelerde son anda bir pürüz yaşadı ve devreye girerek görüşmelere başladı.

Tecrübeli futbolcunun, yıllık 2.4 milyon euro üzerinden Lokomotiv Moskova ile anlaştığı ancak sözleşmenin detaylarında problem çıkması nedeniyle menajerinin daha önce de kendileriyle temasa geçen Başakşehir'e mesaj yolladığı bildirildi.

"BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"
Yapılan görüşmelerin ardından Mandzukic'in Başakşehir ile büyük ölçüde anlaştığı ve transferin kısa süre içinde açıklanabileceği belirtildi.

Daha önce , Wolfsburg, , ve gibi kulüplerde forma giyen oyuncu, 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı. on olarak 'ın Al-Duhail takımında oynayan 34 yaşındaki golcü, Temmuz ayında sözleşmesini feshederek bonservisini eline almıştı.

Mario Mandzukic, kariyerinde 497 resmi maça çıktı. 34 yaşındaki Hırvat yıldız 197 kez ağları havalandırırken, 84 asist yaptı.

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