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Kenan Karaman için 5 milyon Euro isteniyor! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
Haberler Medipol Başakşehir Kenan Karaman için 5 milyon Euro isteniyor!

için 5 milyon Euro isteniyor!

Alman ekibi Düsseldorf'un, birçok Türk ekibinin radarında olan için istediği bonservis bedeli belli oldu. Buna göre milli oyuncu için 5 milyon Euro talep ediliyor. | Son dakika haberleri

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 11:19
Kenan Karaman için 5 milyon Euro isteniyor!

Alman ekibi , 'ı bırakmak istemiyor. 2 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan ancak ağustos ayıyla birlikte bu ödemenin süresi dolan Karaman için Düsseldorf, 5 milyon Euro bonservis talep ediyor.

Kulübüyle ise 1 yıl sözleşmesi kalan, ocak ayında da istediği kulüple ön protokol imzalayabilecek olan Karaman, 9 ay sonra bonservissiz ayrılabilecek. Kulübünden ayrılık için anlayış bekleyen Karaman'a olumlu bir geri dönüş yapmayan Düsseldorf ile anlaşma sağlanması durumunda Kenan Karaman, ocak ayında 'den gelecek telifleri değerlendirerek bonservissiz olacak.

BAŞAKŞEHİR İSTİYOR

Ligi şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak 'in milli oyuncu ile temasa geçtiği ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle geri adım attığı öğrenildi. Uygun bir bonservis bedelinde anlaşma sağlanamazsa Başakşehir, milli oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katacak.