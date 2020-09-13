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Son dakika: Başakşehir Boli Bolingoli-Mbombo'yu kadrosuna kattı! - Son dakika Medipol Başakşehir ...
Haberler Medipol Başakşehir Son dakika: Başakşehir Boli Bolingoli-Mbombo'yu kadrosuna kattı!

Son dakika: Boli Bolingoli-Mbombo'yu kadrosuna kattı!

Son dakika haberi... şampiyonu transferlerine bir yenisini daha ekledi. Turuncu-lacivertli kulüp, İskoç devi Celtic'ten Boli Bolingoli-Mbombo'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Hem sol bek hem de sol açık olarak görev yapabilen Demokratik Kongo asıllı Belçikalı oyuncu, Başakşehir'in bu sezonki 4. transferi oldu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 14:19 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 15:03
Son dakika: Başakşehir Boli Bolingoli-Mbombo'yu kadrosuna kattı!

Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan 'de harekatı sürüyor. Turuncu-lacivertliler, İskoç devi Celtic'te forma giyen Boli Bolingoli-Mbombo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Başakşehir, Demokratik Kongo asıllı Belçikalı oyuncunun transferini sosyal medyadan paylaştığı videoyla duyurdu.

Celtic'ten satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralanan Boli Bolingoli-Mbombo, Başakşehir'de 63 numaralı formayı giyecek.

BU SEZONKİ 4. TRANSFER

25 yaşındaki Bolingoli-Mbombo, Başakşehir'in bu sezonki 4. transferi oldu. Turuncu-lacivertliler daha önce , Rafael ve Chadli'yi kadrosuna katmıştı.

HEM SOL BEK HEM SOL AÇIK!

Başakşehir'in yeni transferi Bolingoli-Mbombo, sol kanatın her bölgesinde görev yapabilme özelliğine sahip, Celtic'te daha çok sol bek mevkisinde kullanılan 25 yaşındaki yıldız ayrıca sol açıkta da rahatlıkla oynayıp hücuma verdiği katkıyla dikkat çekiyor.

BOLI BOLINGOLI-MBOMBO KİMDİR?

Boli Bolingoli-Mbombo 1 Temmuz 1995 yılında Demokratik Kongo'nun Kinshasa kentinde dünyaya geldi. uyruklu olan 25 yaşındaki futbolcu, 1.81 cm boyundadır. yaşamında 2012 yılında 'de başlamıştır. 2017-2018 yılında 900 bin Euro bedelle Rapid Wien'e transfer olan gösterdiği başarılı performans sonrasında 3.5 milyon euro bonservis karşılığında Celtic'e transfer olmuştur. Sol bek pozisyonunda oynayan Bolingoli Mbombo İnter'in yıldızı ile kuzendir.