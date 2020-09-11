Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmzalar atılıyor | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
11 Eylül 2020, Cuma
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'den 'ye Bastos çalımı! İmzalar atılıyor

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmzalar atılıyor

'in son şampiyonu Medipol , transferde hız kesmiyor. Turuncu-lacivertli ekip, , Rafael ve Chadli'nin ardından Lazio'nun stoperi Bastos'u da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 'nin de ilgilendiği Angolalı yıldızın kısa süre içinde Başakşehir'e imza atması bekleniyor. | Son dakika haberleri

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Medipol , transferlerine bir yenisini daha eklemek üzere... Şu ana kadar , Rafael ve Chadli'yi kadrosuna katan turuncu-lacivertli ekip, Lazio'nun stoperi Bastos konusunda da son aşamaya geldi.

MENAJERİYLE SON GÖRÜŞMELER YAPILIYOR
temsilcisi, ile de ismi anılan Angolalı futbolunun menajeriyle son detayları görüşüyor. 29 yaşındaki yıldız savunmacı, aradaki ufak pürüzlerin de giderilmesinin ardından turuncu-lacivertli takıma imza atacak.

  1. 11.09.2020
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