Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmzalar atılıyor

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Medipol Başakşehir, transferlerine bir yenisini daha eklemek üzere... Şu ana kadar Hasan Ali Kaldırım, Rafael ve Chadli'yi kadrosuna katan turuncu-lacivertli ekip, Lazio'nun stoperi Bastos konusunda da son aşamaya geldi.

MENAJERİYLE SON GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe ile de ismi anılan Angolalı futbolunun menajeriyle son detayları görüşüyor. 29 yaşındaki yıldız savunmacı, aradaki ufak pürüzlerin de giderilmesinin ardından turuncu-lacivertli takıma imza atacak.