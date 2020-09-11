Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmzalar atılıyor
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, transferde hız kesmiyor. Turuncu-lacivertli ekip, Hasan Ali Kaldırım, Rafael ve Chadli'nin ardından Lazio'nun stoperi Bastos'u da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Angolalı yıldızın kısa süre içinde Başakşehir'e imza atması bekleniyor. | Son dakika transfer haberleri
Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Medipol Başakşehir, transferlerine bir yenisini daha eklemek üzere... Şu ana kadar Hasan Ali Kaldırım, Rafael ve Chadli'yi kadrosuna katan turuncu-lacivertli ekip, Lazio'nun stoperi Bastos konusunda da son aşamaya geldi.
MENAJERİYLE SON GÖRÜŞMELER YAPILIYOR
İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe ile de ismi anılan Angolalı futbolunun menajeriyle son detayları görüşüyor. 29 yaşındaki yıldız savunmacı, aradaki ufak pürüzlerin de giderilmesinin ardından turuncu-lacivertli takıma imza atacak.
- 11.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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