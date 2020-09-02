Inter'den Başakşehir'e Dalbert yanıtı! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
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'den 'e Dalbert yanıtı!

Inter'den Başakşehir'e Dalbert yanıtı!

Yeni sezon kapsamında hazırlıklarına devam eden son şampiyon 'de flaş gelişmeleri yaşanıyor... Sol bek transferi yapmaya hazırlanan turuncu lacivertliler, bonservisi 'de bulunan Dalbert Henrique için teklifini yapmıştı. İtalyan ekibinden Başakşehir'e yanıt geldi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Başakşehir transfer haberleri

Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan Medipol hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Turuncu-lacivertliler 'ın ardından bir sol bek daha etmek için girişimlerini sıklaştırmıştı.

Bonservisi 'de bulunan Dalbert için teklifini sunan temsilcisine İtalyan ekibinden yanıt geldi.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU ŞARTI

İtalyan basının haberine göre Başakşehir'in Brezilyalı sol bek için yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin Inter tarafından kabul edilmediği bilgisine yer verildi.

Inter'in kiralık olarak oyuncuyu göndermeyi kabul ettiği ancak satın alma opsiyonunun zorunlu olma konusunda Başakşehir'e cevap verdiği öğrenildi.

Bu gelişmeler üzerine ise transfer görüşmelerinin yavaşladığı belirterek tarafların yeniden görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

  1. 03.09.2020
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