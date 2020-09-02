Inter'den Başakşehir'e Dalbert yanıtı!
Yeni sezon kapsamında hazırlıklarına devam eden son şampiyon Başakşehir'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sol bek transferi yapmaya hazırlanan turuncu lacivertliler, bonservisi Inter'de bulunan Dalbert Henrique için teklifini yapmıştı. İtalyan ekibinden Başakşehir'e yanıt geldi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Başakşehir transfer haberleri
Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Turuncu-lacivertliler Hasan Ali Kaldırım'ın ardından bir sol bek daha transfer etmek için girişimlerini sıklaştırmıştı.
Bonservisi Inter'de bulunan Dalbert için teklifini sunan İstanbul temsilcisine İtalyan ekibinden yanıt geldi.
ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU ŞARTI
İtalyan basının haberine göre Başakşehir'in Brezilyalı sol bek için yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin Inter tarafından kabul edilmediği bilgisine yer verildi.
Inter'in kiralık olarak oyuncuyu göndermeyi kabul ettiği ancak satın alma opsiyonunun zorunlu olma konusunda Başakşehir'e cevap verdiği öğrenildi.
Bu gelişmeler üzerine ise transfer görüşmelerinin yavaşladığı belirterek tarafların yeniden görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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